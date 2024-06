Dicas de chef para dar mais sabor aos atomatados

Os atomatados, sem dúvida, facilitam o trabalho na cozinha. Eles vêm prontos para usar, além de dar cor e sabor aos pratos. Mas o que é bom pode ficar ainda melhor, de acordo com a técnica de preparo e a combinação original de temperos. O chef Isaías Soares*, a convite da Ekma – tradicional marca de atomatados para food service -, selecionou algumas dicas para dar aquele toque especial às receitas preparadas com produtos encontrados no mercado, inclusive os tomates triturados e molhos prontos para hot dog e pizza da marca.

Extrato de tomate, que nada mais é do que concentrado de polpa de tomate, deixa o molho mais saboroso e encorpado quando refogado inicialmente com cebola, alho, salsão, cenoura picados e outros ingredientes.

O tomate triturado, produzido com tomate e alho in natura e temperado com toque azeite, quando puro vai bem na massa de pizza. E ganha um realce de sabor se levado ao fogo. Basta cozinhar com uma pitada de pimenta síria, sal e mais um fio de azeite. “Finalize uma costela assada com uma boa porção desse molho quente e temperado e decore com lascas de amêndoas. Fica uma delícia”, recomenda o chef Isaías.

Verdadeiros curingas da culinária, os molhos prontos podem ganhar variações para complementar as massas, lanches e outros pratos. O segredo do chef é acrescentar os ingredientes com criatividade.

No caso do molho para hot dog, por exemplo, refogue o pimentão e a cebola cortados em cubos médios, com alho picado. Tempere com um fio de shoyu, pimenta-do-reino e uma pitada de sal e adicione ao molho pronto. Como opção, coloque tomates cereja em pedaços, para quebrar a acidez do molho e proporciona suculência extra.

O molho refogado já vem pronto para usar. Mas se quiser variar no sabor, acrescente lemon pepper e páprica picante. Sirva o molho com massa de sua preferência.

O molho para pizza pode ficar mais potente com aliche (que por ser salgado vai realçar o molho sem modificar o seu sabor), um toque de azeite e folhas de manjericão no final.

O segredo do chef é inovar o molho de cada dia explorando diferentes tipos de ervas, ingredientes como bacon e temperos. Em se tratando de culinária, não há limites para criar.

Fonte: Ekma

Chef Isaías Soares, diretor do Instituto Gourmet, tradicional escola de pizzaiolos de Curitiba.