Dica para o Dia dos Namorados: monte uma tábua fit para celebrar

Em meio aos desafios que enfrentamos hoje, valorizar o amor tornou-se essencial. E não há maneira melhor de celebrá-lo do que desfrutando de um delicioso jantar, na melhor companhia. No Dia dos Namorados, uma data que cai bem no meio da semana, muitos casais enfrentam o desafio de encontrar tempo para planejar algo especial. Restaurantes lotados, preços superfaturados e disposição após a jornada de trabalho podem ser empecilhos para deixar essa data passar em branco.

Pensando nisso, a Bio Mundo, conhecida por sua variedade de produtos saudáveis e naturais, oferece uma solução simples, saudável e encantadora para essa noite ficar marcada: uma tábua fit, em casa, para um jantar romântico.

Dicas para montar uma tábua fit:

Queijos saudáveis: Escolha queijos com menor teor de gordura, como queijo cottage, ricota ou queijos de cabra. Esses queijos são deliciosos e combinam bem com uma variedade de acompanhamentos, proporcionando um toque sofisticado e saudável à sua tábua.

Damasco e castanhas: Adicione damascos secos e uma variedade de castanhas, como nozes, amêndoas e castanhas de caju, para um toque de doçura e crocância.

Biscoitos e torradas: Opte por biscoitos integrais ou sem glúten. Eles são perfeitos para acompanhar os queijos e as castanhas, oferecendo uma alternativa saudável e saborosa.

Suco integral: Para acompanhar, escolha sucos integrais sem adição de açúcar. Eles são refrescantes, nutritivos e uma excelente opção para quem deseja evitar bebidas alcoólicas.

Decoração com frutas frescas: Além dos damascos, adicione outras frutas frescas como uvas, figos ou fatias de maçã para adicionar frescor e cor à sua tábua. A mistura de frutas frescas e secas cria um equilíbrio harmonioso de sabores e texturas. Nesta opção, a dica é deixar de lado os embutidos e processados do cardápio, que seriam os presuntos e salames.

