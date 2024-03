Dia Internacional do Cacau: quatro receitas para adoçar a vida e incluir no cardápio

Com o sucesso da Novela Renascer, o cacau e o chocolate estão na boca do povo: confira 4 receitas simples e deliciosas com a fruta mais falada do momento

No dia 26 de março é celebrado o Dia Internacional do Cacau, e nós temos inúmeros motivos para comemorar. Principal ingrediente do chocolate, o fruto pode ser usado em diversos pratos e agrada a todos os paladares.

De receitas simples, como tortas e brownies, passando pelas mais elaboradas, como o semifreddo, não tem como resistir ao sabor do cacau. Veja, abaixo, algumas sobremesas que se encaixam perfeitamente no dia a dia.

Torta de Cacau

Ingredientes

Massa

200 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de Cacau em Pó GAROTO®

1 ovo

Recheio

300 g de Cobertura de Chocolate Meio Amargo GAROTO® picado

1 lata de NESTLÉ® Creme de Leite Extra Cremoso

2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de Cacau em Pó GAROTO®

Modo de preparo

Massa: Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes.

Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por cerca de 30 minutos.

Em uma superfície limpa, polvilhada com farinha de trigo, abra a massa, forre uma forma de fundo removível (23 cm de diâmetro), fure o fundo com um garfo e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos. Reserve.

Recheio: Em um recipiente, derreta o Chocolate GAROTO no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo até que ele fique liso.

Adicione o NESTLÉ Creme de Leite Extra cremoso, misturando bem até incorporar. Em seguida, adicione a manteiga e continue misturando até que ela derreta com o calor do chocolate.

Adicione o Cacau em Pó GAROTO e misture muito bem.

Recheie a Massa já assada e leve à geladeira por cerca de 30 minutos, para firmar o recheio.

Sirva polvilhado com Cacau em Pó ou raspas de Chocolate GAROTO.

Brownie de aveia e cacau sem glúten

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de óleo de coco

1 1/2 xícara (chá) de Cacau Em Pó GAROTO®

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar demerara

1 xícara (chá) de Aveia Flocos Grossos Orgânica NESTLÉ®

1/2 xícara (chá) de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma panela, derreta o óleo de coco em fogo baixo e adicione o Cacau em Pó GAROTO, misturando com a ajuda de um batedor de arame (fuê). Reserve.

Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar e bata até formar um creme fofo e mais claro.

Acrescente a mistura de óleo de coco e cacau, a NESTLÉ Aveia e as nozes picadas e misture devagar com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma quadrada (20 cm x 20 cm), forrada com papel manteiga no fundo e laterais, e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até que fique firme e crocante por fora e úmido por dentro.

Deixe esfriar, corte em pedaços quadrados e sirva a seguir.

Tortinha de ganache com cacau

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de NESTLÉ® Aveia Corte Rústico cozida

1 xícara (chá) de castanha-de-caju triturada

1/2 xícara (chá) de NESTLÉ® Farinha de Aveia

1 colher (sopa) de óleo de coco

4 colheres (sopa) de Bebida Vegetal NATURE´S HEART® de Aveia

Recheio

300 g de Cobertura de Chocolate Blend NESTLÉ® DOIS FRADES® picado

1 lata de NESTLÉ® Creme de Leite Levíssimo

2 colheres (sopa) de conhaque

2 colheres (sopa) de Cacau em Pó 100% NESTLÉ® DOIS FRADES® ou 2 colheres (sopa) de flor de sal para polvilhar

Modo de preparo

Massa: Em um recipiente, adicione a Aveia com a castanha-de-caju, a farinha de trigo integral, o óleo de coco e o NATURE´S HEART. Misture bem até obter uma mistura homogênea.

Forre o fundo e as laterais de forminhas (10 cm de diâmetro) com fundo removível, untadas com óle de coco e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Reserve.

Recheio: Em um recipiente, coloque o Chocolate picado e leve ao micro-ondas em potência média, de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até que esteja completamente derretido.

Adicione o creme de leite e o óleo de coco e misture bem para obter uma ganache.

Despeje a mistura sobre as massas reservadas e leve para gelar por cerca de 1 hora. Polvilhe o cacau em pó ou flor de sal e sirva a seguir.

Semifredo de cacau e frutas vermelhas

Ingredientes

Calda de frutas vermelhas

1 1/2 xícara (chá) de frutas vermelhas

1/2 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de mel

Semifredo

1 1/2 xícara (chá) de Leite Líquido MOLICO® Zero Lactose

1 colher (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de Cacau em Pó NESTLÉ® DOIS FRADES®

1 colher (chá) de essência de baunilha

4 claras

1/2 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Calda de frutas vermelhas: Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, deixando ferver por cerca de 5 minutos, ou até formar uma calda.

Semifredo: Em uma panela, misture o Leite MOLICO, o amido de milho e o Cacau NESTLÉ DOIS FRADES, leve ao fogo baixo até engrossar. Retire do fogo, acrescente a baunilha e reserve.

Em outra panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira, bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.

Misture com o creme de cacau reservado. Coloque em uma forma para bolo inglês (24x 7 x 7 cm) untada com óleo e forrada com plástico filme e nivele bem. Cubra com plástico filme e leve ao freezer por pelo menos 4 horas. Retire do freezer, desenforme e decore com a calda de frutas vermelhas.