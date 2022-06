Amor é um sentimento tão gostoso que poderia ser chamado de comida! E já que amanhã comemora-se o Dia dos Namorados, o CyberCook ama celebrar esse momento e por isso preparou receitas para um jantar romântico caseiro simples, com direito a sobremesa de dia dos namorados e muitas doses de carinho. Confira!

Filé de Frango Enrolado

Ingredientes

4 filés de peito de frango

4 fatias de muçarela

4 fatias de bacon

1 colher (sopa) de maionese

1/4 unidade de cebola

1 dente de alho

1 colher (sopa) de salsinha

1/2 unidade de limão

1/4 lata de cerveja

1 pitada de sal

1 colher (chá) de margarina

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o alho, a cebola, a maionese e a salsinha. Reserve. Tempere todos os filés com o suco de limão e sal a gosto e reserve. Sobre uma tábua estique uma fatia de bacon, em cima coloque um filé e depois a muçarela, espalhe a maionese reservada por todo filé, enrole-os (como um rocambole) e feche com palitos de dente. Repita esta operação nos outros filés colocando todos na travessa untada com margarina. Antes de colocar a travessa no forno jogue o conteúdo de uma lata de cerveja dentro da travessa. Deixe em forno médio (220º) por aproximadamente 35 minutos. Verifique se o frango e o bacon estão dourados. Caso não estejam dourados e a cerveja já tenha secado, melhor jogar mais um pouco de cerveja e deixe por mais 15 minutos ou até que estejam dourados, tanto frango quanto bacon.

Receita enviada por Daniela G.G. Monteiro_CyberCook

Macarrão à Jardineira

Ingredientes

300 g de espaguete

Molho

1/4 lata de milho em conserva

1/4 lata de ervilha

1/2 caixinha de creme de leite

1/4 unidade de cebola picada

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino branca

1 colher (sobremesa) de óleo de soja

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão al dente em água com sal. Escorra e reserve. Molho: Na mesma panela em que o macarrão foi cozido refogue a cebola no óleo até ficar bem douradinha. Em seguida, acrescente o molho, o milho e a ervilha. Abaixe o fogo, deixe cozinhar. Coloque sal e pimenta do reino. Adicione o creme de leite com o fogo baixo e deixe apurar rapidamente (sem ferver). Desligue o fogo, junte o macarrão cozido e sirva!

Receita enviada por Marcia Aparecida Lombardi Maia_CyberCook

Batata gratinada cremosa

Ingredientes

1 kg de batata

1 copo de requeijão

1 xícara (chá) de parmesão ralado

1 xícara (chá) de leite

1/2 lata de creme de leite

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de pimenta-do-reino branca

1 dente de alho

250 g de muçarela ralada

Manteiga para untar a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas e cozinhe-as cobertas com água até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, coloque em uma panela o requeijão, o parmesão, o leite, o creme de leite e leve ao fogo baixo até iniciar fervura e ficar homogêneo. Adicione a noz-moscada e a pimenta do reino, misture e reserve. Corte o alho ao meio e esfregue cada metade no fundo de um recipiente refratário (20 x 30 cm) e unte com manteiga. Verifique se as batatas estão cozidas, escorra-as, retire a pele, corte-as em rodelas. Arrume as batatas no recipiente refratário e cubra-as com a muçarela e o molho de requeijão. Leve ao forno médio-alto (200°C) pré-aquecido, por cerca de 30 minutos, até que a superfície fique gratinada. Sirva a seguir.

Receita enviada por Liege Benites_CyberCook

Pavê de Limão Rápido

Ingredientes

1 lata de leite condensado

5 unidades de limão (suco e raspas)

1/2 caixinha de creme de leite

1 pacote de biscoito maisena

Modo de preparo

Misture o leite condensado e o suco de limão. Acrescente o creme de leite e reserve por 10 minutos. Em uma travessa quadrada (não muito grande) disponha camadas de creme e de biscoito. As camadas de creme devem ser bem fininhas, somente o suficiente para cobrir o biscoito. Termine com creme e decore com raspinhas de limão. Leve para gelar por 6 horas.

Receita enviada por Mariana Wanessa Santana de Souza_CyberCook

Lasanha de Atum

Ingredientes

1 colher (sobremesa) de óleo de girassol

1 colher (sopa) de cebola picadinha

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

1 lata de atum sólido em óleo

1 pitada de sal

Montagem

150 g de massa para lasanha

50 g de muçarela

Modo de preparo

Em uma panela aqueça o óleo e doure a cebola.Junte o molho e o atum. Cozinhe por alguns minutos, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e deixe o molho bem úmido. Reserve.

Montagem: Em um refratário espalhe uma camada de molho, massa, muçarela, molho, massa, muçarela até finalizar com o queijo. Leve ao forno à 180ºC por 20 ou 30 minutos.

Dicas CyberCook

Você pode trocar o atum por frango desfiado ou até mesmo carne moída.

Esse prato é ótimo para levar na marmita!

Ao utilizar massa instantânea, é necessário que o molho fique bem úmido para que a massa hidrate ao cozinhar.

Variação: Acrescente camadas de muçarela ralada.

Receita indicada por Gomes da Costa

Pavê de Bis

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 tablete de chocolate ao leite

2 caixas de biscoito tipo wafer coberto com chocolate (tipo bis)

1 colher (sopa) de amido de milho

500 ml de leite

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o leite, o amido de milho e o leite condensado. Mexa até dar um ponto de creme mais grosso e deixe esfriar. Derreta o chocolate em banho maria (ou no microondas). Adicione o creme de leite, formando uma ganache e deixe esfriar. Em uma travessa adicione em camadas: bis picado, creme branco e ganache, até o topo. Depois adicione bis picado por cima, decore a gosto, coloque na geladeira por 1 hora e sirva.

Receita enviada por Gilmara Sayuri M._CyberCook

Petit Gateau de Caneca

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de chocolate ao leite

2 unidades de ovos

1/4 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de óleo de soja

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho maria e reserve. Bata o açúcar com os ovos e em seguida junte o óleo. Adicione o chocolate derretido e a farinha e misture bem. Divida a massa em duas canecas untadas com óleo, margarina ou manteiga. Asse por 10 minutos em forno a 200°C, depois diminua para 180° e asse por mais 5 minutos.