Dia do Hambúrguer

Hambúrguer vegano com pão Viva Integralmente - Foto: Wickbold / Divulgação

O Hambúrguer é um dos alimentos mais populares e amados ao redor do mundo. Não é à toa que ele tem um dia só dele: 28 de maio. Então, que tal aproveitar para comemorar a data com uma receita prática e saborosa? A Wickbold, segmento de pães especiais, apresenta dois preparos para ajudar os consumidores nessa missão.

Blend Perfeito

Ingredientes

5 pães de hambúrguer Wickbold

500 g de patinho moído

400 g de fraldinha moída

100 g de panceta moída

5 colheres (chá) de manteiga

2 fatias de tomate para cada sanduíche

2 fatias de cheddar ou muçarela para cada sanduíche

Folhas de alface lisa ou americana

Rodelas de cebola roxa a gosto

1 colher (sopa) de maionese para cada sanduíche

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Molhos complementares de sua preferência

Modo de preparo

Em um bowl, misture as carnes com a pancetta até homogeneizar;

Molde hambúrgueres de 200g e reserve;

Abra o pão de hambúrguer Wickbold;

Passe 1 colher de chá de manteiga e doure na frigideira;

Coloque alface na base do pão, adicione 2 rodelas finas de tomate, acrescente o hambúrguer frito, 2 folhas de queijo, a maionese e a cebola roxa;

Feche o sanduíche e sirva.

Hambúrguer vegano no pão Viva Integralmente

Ingredientes

6 fatias de pão Viva Integralmente Wickbold

1 colher (sobremesa) de azeite (para o refogado)

3 colheres (sopa) de azeite (para o molho)

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

2 xícaras (chá) de cogumelos shimeji picados

2 xícaras (chá) de cogumelos paris picados

1 colher (café) de sal

Pimenta do reino preta moída a gosto

8 colheres (sopa) de aveia em flocos finos

2 colheres (sopa) de ervas frescas picadas

½ maço de folhas de rúcula

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque 1 colher de sobremesa de azeite e refogue as berinjelas e os cogumelos;

Retire do fogo e aguarde até que esfrie;

Com a ajuda de uma peneira ou espremedor de batatas, retire o excesso de líquido do refogado;

Tempere a mistura com sal, pimenta e depois adicione a aveia para dar o ponto;

Molde 6 hambúrgueres (formato de discos) com o refogado e grelhe-os em uma frigideira untada com azeite. Reserve;

Em um recipiente, misture as 3 colheres de sopa de azeite com as ervas;

Em cima de cada uma das fatias de pão, coloque 1 punhado de folhas de rúcula;

Por cima, posicione os hambúrgueres e finalize regando com o azeite de ervas. Sirva.