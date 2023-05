Sanduíche é preparado com hambúrguer de picanha da linha Bassi, acompanhado de queijo cheddar, bacon, maionese de páprica picante, salada de agrião, cebola e batatas crispy - Foto: Marfrig / Divulgação

Hoje, dia 28, comemora-se o Dia do Hambúrguer. E se engana quem pensa que o objetivo é celebrar simples um lanche. Trata-se de um dos pratos mais democráticos e consumidos no mundo todo. Entre duas fatias de pão há infinitas possibilidades de combinação, que vão desde o modelo tradicional ao criativo inusitado. Em homenagem a data, a Marfrig – empresa de carne bovina do mundo – preparou uma receita com o hambúrguer de picanha da Bassi, linha de cortes nobres e apreciada pelos grandes chefs. Os acompanhamentos são queijo cheddar, bacon, maionese de páprica picante, salada de agrião, cebola e batatas crispy. O prato rende duas porções.

Ingredientes

2 hambúrgueres de picanha Bassi

4 fatias de bacon fritas

1 xícara (chá) de folhas de agrião

2 fatias de queijo cheddar

1⁄2 xícara (chá) de maionese

1 colher (chá) de páprica picante

1 cebola grande cortada

2 batatas cortadas

Modo de preparo

Tempere as batatas e a cebola com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 15 a 20 minutos.

Tempere os hambúrgueres com sal e pimenta-do-reino. Grelhe em uma frigideira ou chapa untada com azeite.

Coloque as fatias de queijo e de bacon em cima dos hambúrgueres ainda quentes. Em uma tigela, misture a páprica com a maionese.

Sirva-os com as folhas de agrião em pães de hambúrguer, com a cebola e as batatas crispy