Dia das Crianças: aprenda a fazer Cake Pops

Dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, que tal surpreender os pequenos com uma receita deliciosa e divertida? Os cake pops, essas bolinhas de bolo cobertas de chocolate e decoradas de maneira criativa, são a febre do momento e prometem encantar os corações e os paladares da garotada. Pensando nisso, a HiperFesta, franquia com mais de 100 lojas pelo Brasil especializadas em artigos para festas, preparou uma receita apropriada para o Dia das Crianças, o Cake Pop. Veja o passo a passo:

Tempo de preparo: 1 hora

Nível de dificuldade: Baixo

Rendimento de porções: 10 porções

Ingredientes:

1 bolo de chocolate pronto

1 lata de leite condensado

500g de chocolate ao leite ou branco para banhar

Palitos de pirulito para montar o Cake Pop

Confeitos de sua preferência para decoração

Modo de preparo:

O primeiro passo é juntar o leite condensado ao bolo esfarelado aos poucos até dar uma textura de massa. Após esse processo, trabalhe essa massa até que ela obtenha uma consistência firme e desgrude das mãos. Depois de finalizar a etapa anterior, faça bolinhas no tamanho de brigadeiros médios e leve ao freezer por 20 minutos. Por fim, derreta o chocolate.

Uma dica muito importante é molhar a pontinha do palito de pirulito com chocolate, pois ele servirá como cola. Espete a bolinha do cake pop até a metade e leve novamente ao congelador até que o chocolate tenha endurecido por completo. Depois que secar, banhe o cake pop no chocolate derretido e enfeite com o granulado de sua preferência.