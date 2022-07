Dia da Pizza

Chef Ito Carvalho, do Mavsa, ensina receita com recheios de calabresa e Marguerita

O nascimento pode até ter sido na Itália, mas não dá para negar que conseguimos deixar a receita da pizza com uma carinha bem brasileira. Neste domingo, 10/07, é comemorado o Dia Internacional dessa iguaria que ganhou inúmeras versões e conquistou o coração do nosso país.

Para comemorar a data, o Chef Ito Carvalho, do Mavsa, ensina duas das receitas favoritas dos visitantes do resort all inclusive, as pizzas de calabresa e Marguerita. Uma versão caseira e deliciosa para italiano nenhum colocar defeito.

Pizza de Calabresa

Por chef Ito Carvalho

Ingredientes

Pizza

200g de Farinha de Trigo

5g de Sal

3g de açúcar refinado

120ml de água gelada

10ml de azeite extra virgem

7g de fermento fresco para pão

20g de semolina

600g de muçarela

80g de tomate salada

50h de azeitona preta c/ caroço

120g de linguiça calabresa

Manjericão à gosto

Orégano à gosto

Molho

200g de tomate pelado

30g de azeite

5g orégano

Sal à gosto

Modo de preparo

Molho:Bata todos os ingredientes no liquidificador.

Pizza: Misture todos os ingredientes secos e em seguida adicione água. Deixe sovar entre 45 e 50 minutos. Divida a massa em duas com peso aproximado 280g cada uma, deixe descansar em média 50 minutos. Rale a muçarela e reserve.

Para a pizza de calabresa, corte o tomate em rodelas e reserve, depois, fatie a calabresa e a cebola. Para a Marguerita, separe a muçarela, o manjericão e algumas rodelas de tomate

Monte as pizzas, adicionando o molho e o recheio, e coloque no forno pré-aquecido a 250º por volta de 8 a 15 minutos.

A receita rende duas pizzas.