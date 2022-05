Dia da Família: comemore com duas receitas do Grupo Wickbold

A Companhia Wickbold, detentora da marca de mesmo nome e da Seven Boys, apresenta duas receitas práticas e saborosas para celebrar o Dia Internacional da Família, comemorado em 15 de maio.

A primeira opção é um sanduíche caprese com molho pesto, feito com o pão Do Forno Australiano, da Wickbold. Já a segunda sugestão, é um pavê de mousse de limão com Sequilhos Casa de Vó, da Seven Boys.

Data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para fomentar o debate de questões relevantes para garantir o bem-estar das famílias em todo o mundo, o Dia Internacional da Família é comemorado em 15 de maio. E para celebrar esse dia, a Companhia Wickbold, detentora da marca de mesmo nome e da Seven Boys, compartilha o passo a passo de duas receitas práticas e saborosas.

A primeira opção é um sanduíche caprese com molho pesto, feito com o pão Do Forno Australiano, da Wickbold. Já a segunda sugestão, é um pavê de mousse de limão com Sequilhos Casa de Vó, da Seven Boys.

Confira o passo a passo das receitas!

Sanduíche caprese com molho pesto

Ingredientes

Fatias de pão Do Forno AustralianoFatias de tomate

Fatias de muçarela de búfala

½ xícara (chá) de folhas de manjericão

1 dente de alho descascado

3 colheres (sopa) de queijo parmesão

2 colheres (sopa) de nozes picadas

¼ xícara (chá) de azeite

Sal a gosto (se necessário)

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, grelhe as fatias de tomate e reserve. Toste as fatias de pão Do Forno Australiano e reserve. Molho pesto: no liquidificador, coloque o manjericão, o alho, o queijo parmesão, as nozes, o azeite e a pimenta-do-reino. Bata bem todos os ingredientes e ajuste o sal, caso seja necessário. Montagem: sobre uma fatia de pão, distribua um pouco do molho pesto e coloque fatias de tomates grelhados intercalando com as fatias de muçarela. Cubra com outra fatia tostada de pão Do Forno Australiano. Sirva com um pouco do molho pesto a parte.

Taça pavê de mousse de limão com sequilhos

Ingredientes

Sequilhos Casa de Vó Seven Boys

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

½ xícara (chá) de suco de limão

Modo de preparo

Mousse de limão: no liquidificador, bata bem o creme de leite (com soro) com o leite condensado. Sem parar de bater, acrescente aos poucos o suco de limão. Leve à geladeira por 3 horas. Montagem: em taças de servir, distribua uma camada de Sequilhos Casa de Vó grosseiramente picados e, sobre essa camada, a mousse de limão. Finalize com outra camada de sequilhos. Caso queira, enfeite com chantili e raspas de limão.