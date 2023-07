Desjejum sai do básico e se transforma em experiência gastronômica com itens diversos

Comer para garantir energia e nutrientes nem sempre é suficiente. Muitas vezes, a refeição assume papéis que vão além da nutrição: é oportunidade para matar uma vontade, quebrar a rotina, confortar corpo e mente, descansar, passear, confraternizar.

Cada vez mais pessoas querem montar um combo bem servido com suco, bebida quente, lanche, ovos mexidos, fruta e cereais – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Com a primeira refeição do dia, não é diferente. Cada vez mais sofisticadas, padarias e empórios vêm adaptando seus cardápios, serviços e ambientes para atender um público mais exigente.

Enquanto de segunda a sexta-feira o fluxo de consumidores tem perfil mais profissional, de consumo rápido e rotineiro, optando por pedidos clássicos – pão na chapa com manteiga e café expresso ou pingado, por exemplo – aos finais de semana a procura é por um cardápio mais diverso, completo e elaborado.

“Cada vez menos pessoas buscam o básico. Temos um público que quer montar um combo bem servido, com suco, bebida quente, lanche, ovos mexidos, fruta, cereais, um café da manhã completo, como se estivesse em um hotel cinco estrelas”, relata Kátia Tuxen Carneiro Andriguetto, proprietária do Empório da Daisy, em Nova Odessa.

Se antes as comemorações eram concentradas no almoço ou jantar, hoje as pessoas têm aproveitado o café da manhã para reunir a família, encontrar amigos e até celebrar aniversários, acrescenta ela. “Vão mudando os hábitos, as pessoas não querem tomar café em casa, querem sair, experimentar novos sabores”, resume.

O café da manhã vem conquistando cada vez mais valor, concorda um dos gerentes da Padaria Storage, em Santa Bárbara d’Oeste, Anderson Willian de Aquino da Silva. Para ele, a busca crescente por produtos diferenciados nas primeiras horas do dia é uma evidência disso.

“É raro a gente receber aquele que vem tomar um café simples e tradicional. Até temos quem vem pelo café coado, mas coamos na hora, na mesa do cliente. Normalmente, para acompanhar, um bolinho de chuva ou nosso lanche de tapioca. Uma diversidade de bebidas e lanches super elaborados têm cada vez mais procura no café da manhã”, destaca.

Aos finais de semana, os consumidores vão além do pãozinho e buscam a diversidade de opções e sabores para começar o dia – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

A preferência pelos doces no desjejum também é maior aos finais de semana, comenta Tania Mara Lopes Pereira, proprietária da Duckbill Cookies & Coffee, em Americana. Ela observa que os cookies, que durante a semana são mais vendidos após 16h, costumam acompanhar os pedidos matinais com café e tostex aos sábados e domingos.

Os cookies costumam acompanhar os pedidos matinais junto com café e tostex – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

“Durante a semana, uma passadinha antes de ir trabalhar, alguns pedem café para viagem. No final de semana, temos um público com 30 anos ou mais que fica mais tempo. Muitas famílias e os cookies atraem bastante as crianças”, afirma.

Aproveitando um momento de descontração, este perfil de consumidor busca uma experiência gastronômica, observa Geovani Bortolozzo, sócio-proprietário da Padaria Doce Sonho, em Americana. “Aos finais de semana, também notamos um tempo maior de permanência no estabelecimento e um ticket médio maior”, diz.

Assim, o pão com manteiga na chapa é facilmente substituído pelo pão com requeijão ou catupiry selado. Pães de queijo simples abrem espaço para os recheados com peito de peru e muçarela, Nutella ou doce de leite. E há quem siga as tradições norte-americanas, pedindo bacon para acompanhar os ovos mexidos. Aos domingos, não é difícil encontrar quem esteja caprichando na primeira refeição, mesmo que tenha passado de meio-dia.

Neste contexto, cada detalhe pode cativar o consumidor. “Nosso café com leite sempre tem uma mensagem, como ‘bom dia’ ou ‘fé’, e a maioria das pessoas posta nas redes sociais. No dia do aniversário, colocamos um brigadeiro, parabenizamos, e isso se torna um diferencial, parte importante do serviço, para o cliente se sentir acolhido”, conta Kátia.

Geovani ressalta a importância de cardápios e serviços atualizados constantemente, para garantir novidades segundo a sazonalidade. Outro pré-requisito importante é que o ambiente seja acolhedor. “A ideia é o cliente aproveitar o espaço também. As pessoas podem se encontrar, ficar quanto tempo quiserem, numa conversa agradável com ambiente legal”, completa Tania.