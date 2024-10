Descubra como o mel pode auxiliar a saúde mental

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam que o Brasil está entre os países com maior prevalência de ansiedade do mundo: quase 10% da nossa população convive com a condição. Já uma pesquisa de maio de 2024, publicada pela Nutritional Neuroscience, associa o impacto da dieta na ação dos neurotransmissores responsáveis pela química do cérebro.

“Para o bom funcionamento da saúde mental é importante cuidar da alimentação diariamente. Aquilo que comemos também impacta o que sentimos, portanto, uma dieta rica em açúcar e gordura saturada está associada à depressão, ansiedade e outros transtornos”, explica o engenheiro de alimentos e CEO da Baldoni, Daniel Cavalcante. Por outro lado, a prática de atividades físicas e uma alimentação balanceada são estratégias possíveis para a construção de uma vida mais leve e plena.

O Panorama da Saúde Mental, divulgado pelo Instituto Cactos, plataforma especializada no tema da saúde cognitiva, traz ainda queixas relacionadas ao sono como fator de influência para o humor, capacidade de concentração e controle das emoções. Nas pesquisas de monitoramento realizadas, 56% dos respondentes afirmaram ter perdido o sono frequentemente por causa de suas preocupações e 56% nunca procuraram um profissional da saúde para lidar com transtornos de ansiedade. Esse percentual é ainda maior entre os homens, em que 65% disseram nunca o ter feito.

“O contexto atual com o excesso de tecnologia e a rotina acelerada impactam negativamente a saúde mental. Cabe a cada um de nós utilizarmos os recursos disponíveis para melhorarmos esse quadro. A alimentação, por exemplo, pode ser aprimorada com opções mais ricas do ponto de vista nutricional, e, dentro dessa categoria, não podemos deixar de lado o mel enquanto alimento milenar com diversas propriedades importantes para o bom funcionamento do organismo”, destaca Daniel.

Confira 6 motivos para incluir o mel Baldoni na rotina alimentar:

1 – O mel é uma importante fonte de vitaminas e minerais como cálcio, magnésio, ferro, potássio e manganês;

2- Ajuda a diminuir a pressão arterial, contribuindo para a saúde do coração;

3- Possui propriedades antibacterianas atuando nas defesas do organismo;

4 – Contribuí para atividade probiótica e regula o intestino;

5 – Por ser rico em glicose e frutose também atua como fonte de energia;

6 – Contribui para a capacidade de memorização e para a saúde cognitiva como um todo.

Agora que você já conhece os benefícios do mel para a saúde, que tal incluir o alimento na sua rotina? O mel pode adoçar o cafezinho e complementar diversas receitas, além disso, serve como um estimulante do sono quando combinado com o leite.

Leite e mel para relaxar

Para um ritual noturno, os estudos científicos em diversas partes do mundo indicam a diminuição do uso de telas 1h antes de ir para a cama, além de evitar alimentos pesados que possam gerar mal-estar ou mesmo bebidas estimulantes como café e/ou energético. Uma iluminação adequada e um ambiente silencioso são boas ferramentas para potencializar o relaxamento. Uma pesquisa realizada no Japão atestou que tomar um copo de leite morno com mel cerca de 30 minutos antes de dormir diminui significativamente a dificuldade para chegar ao sono REM (Rapid Eye Movement – Movimento Rápido dos Olhos), o estágio em que ocorrem os sonhos e quando, de fato, descansamos.

Confira uma dica de receita para complementar o café da manhã. Aprenda a preparar Bowl de frutas com granola, iogurte e mel Baldoni, mas, antes do passo a passo, vale lembrar que o mel só deve entrar na alimentação infantil após os 2 anos.

Bowl de frutas com granola, iogurte e mel Baldoni

Ingredientes:

2 bananas

Morangos a gosto

4 colheres de sopa de iogurte desnatado

2 colheres de sopa de granola

2 colheres de sopa do mel Baldoni de sua preferência



Modo de preparo:

Corte a banana em rodelas e acrescente os morangos cortados ao meio ou inteiros no recipiente, de acordo com a preferência individual. A seguir, acrescente o iogurte, o mel e a granola. Pronto, agora é só degustar!