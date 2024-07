Delícias do forno à lenha no Empório Dal Giardino

Local oferece uma experiência gastronômica única com pizzas elaboradas com um blend das melhores farinhas do mundo, todas importadas

Localizado no Parque Residencial Nardini, em Americana, o Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria oferece uma experiência gastronômica única com pizzas elaboradas com um blend das melhores farinhas do mundo, todas importadas.

A casa trabalha com farinhas italianas e argentinas, além de sêmola italiana, garantindo uma qualidade superior. A base das pizzas é preparada com fermentação natural, que descansa por aproximadamente 48 horas.

O processo resulta em uma massa leve e altamente digerível. Após esse período, as massas são abertas manualmente, de forma artesanal, antes de receberem o exclusivo molho feito na casa e uma seleção de sabores deliciosos.

“Tudo isso é finalizado no tradicional forno à lenha, conferindo um sabor autêntico e especial”, afirma Alex Niuri, proprietário do empório.

O compromisso com a qualidade se reflete em cada ingrediente que a casa utiliza. Os queijos, por exemplo, são cuidadosamente selecionados, abrangendo tanto os melhores produtos nacionais quanto importados.

Esse cuidado se estende a todos os ingredientes, como o presunto e até mesmo as cebolas, que são tratadas com água mineral antes de serem usadas.

Especialidades do menu. Entre as estrelas do cardápio, destaca-se a pizza que leva o nome da casa: Dal Giardino. A criação combina trochut parma com geleia de pimenta e queijo, oferecendo uma explosão de sabores.

Outras opções populares incluem a clássica combinação de pepperoni e muçarela, todas preparadas com a mesma atenção aos detalhes e qualidade.

Serviço e variedade. De terça à quinta-feira, o empório oferece serviço à la carte e rodízio. E às sextas e sábados, só à la carte com até três sabores por pizza. O cardápio conta com mais de 60 sabores, dos quais 90% estão disponíveis no rodízio, que inclui tanto pizzas salgadas quanto doces. Para aqueles que preferem opções exclusivas, algumas pizzas especiais são servidas apenas no menu à la carte.

Adega de vinhos. Para complementar a refeição, a casa mantém uma das maiores adegas do Estado de São Paulo. Com a orientação de uma sommelier, o cliente encontra o vinho perfeito para harmonizar com qualquer sabor de pizza. Além disso, o empório serve vinhos em taça, o que permite uma experiência completa e personalizada.

Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria

Endereço: Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Residencial Nardini, Americana

Rua Abrahim Abraham, 489 – Parque Residencial Nardini, Americana Horário de funcionamento: De terça-feira à sábado para almoço e jantar, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00. Aos domingos, das 11h30 às 16h00.

De terça-feira à sábado para almoço e jantar, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h00. Aos domingos, das 11h30 às 16h00. WhatsApp: (19) 98338-2030

(19) 98338-2030 Facebook: /dalgiardinoristorante

/dalgiardinoristorante Instagram: @dalgiardino

