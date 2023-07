Delícias de padaria feitas com chocolate

Ele é irresistível e pode ser encontrado em diferentes formas, que vão desde o sólido, como barras, bombons, além de ser ingrediente de um grande número de alimentos, sempre se destacando onde estiver. Assim, o chocolate é um item imprescindível quando o assunto é gastronomia. Por isso, para celebrar o dia dessa iguaria tão querida – comemorada dia 7 de julho – a chef Carol Kechisnki, CEO da CaKech, “padaria sem padeiro”, modelo de franquia que oferece os produtos da padaria e confeitaria prontos aos seus franqueados, ensina o passo a passo de duas receitas que, juntas, formam uma dupla perfeita: o ‘Pão Mandélico’ e a ‘Chocojoia’.

O ‘Pão Mandélico’ é caracterizado pela sua fermentação natural e combinação de cacau e amêndoas em sua massa. Sua casca dourada e crocante contrasta com a maciez interna, proporcionando uma experiência sensorial surpreendente a qualquer hora do dia. Já o doce ‘Chocojoia’, é uma sobremesa que tem como base a crocância de um biscoito e serve de pedestal para sustentar a jóia – o chocolate -, enquanto a ganache de chocolate se assemelha a um valioso tesouro envolto em suavidade e brilho.

Pão Mandélico

Ingredientes

200g de fermento natural

500g de farinha de trigo

300ml de água filtrada

100g de amêndoas picadas

30g de cacau em pó

10g de sal

Modo de preparo

Em uma tigela grande, adicione o fermento natural e a água. Misture bem até que o fermento esteja dissolvido.

Acrescente a farinha de trigo aos poucos, incorporando-a à mistura.

Adicione o cacau em pó, as amêndoas picadas e o sal. Misture até obter uma massa uniforme.

Sove a massa por cerca de 10 minutos ou até que fique elástica e macia.

Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar por aproximadamente 2 horas, ou até dobrar de volume.

Pré-aqueça o forno a 200°C.

Divida a massa em porções desejadas e modele os pães conforme sua preferência.

Coloque os pães em uma assadeira e leve ao forno preaquecido por aproximadamente 30 minutos, ou até que estejam dourados.

Retire os pães do forno e deixe esfriar antes de servir.

Rendimento: 1 pão médio

Chocojoia

Chocojoia. Foto Divulgação – Foto:

Ingredientes e medidas (em xícaras e gramas):

Base Crocante de Biscoito

2 xícaras (240g) de biscoito tipo maizena de chocolate triturado

100g de manteiga derretida

50g de amêndoa laminada

Ganache Estruturado de Chocolate

200g de chocolate meio amargo

200ml de creme de leite

5g de gelatina sem sabor

Buttercream de Chocolate Intenso

250g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

400g de açúcar de confeiteiro

100g de chocolate meio amargo, derretido e resfriado

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

Decoração

Trufas de gianduia de 13,5g (cerca de 10 unidades, uma por porção)

ou perolas de crispies de chocolate

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o biscoito de chocolate triturado com a manteiga derretida, até obter uma massa homogênea após acrescente as amêndoas laminadas.

Forre o fundo de um aro ou forminha redonda de 6 a 8 cm com papel manteiga ou papel alumínio e coloque a massa de biscoito, pressionando bem para formar uma base compacta.

Leve a fôrma à geladeira por cerca de 30 minutos, para a base de biscoito firmar.

Enquanto a base de biscoito está na geladeira, prepare a ganache de chocolate. Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Dissolva a gelatina em 20mL de água e leve ao microondas.

Retire do fogo e adicione o chocolate meio amargo picado. Mexa bem até obter uma mistura lisa e homogênea, adicione a gelatina.

Despeje a ganache de chocolate sobre a base de biscoito na forma, espalhando de maneira uniforme.

Leve novamente à geladeira por aproximadamente 2 horas, ou até que a ganache esteja firme.

Para o buttercream, em uma tigela grande, bata a manteiga com uma batedeira elétrica em velocidade média-alta até ficar cremosa e clara.

Gradualmente, adicione o açúcar de confeiteiro peneirado, cerca de 1/2 xícara de cada vez, batendo bem após cada adição.

Adicione o chocolate derretido e resfriado, o cacau em pó, o leite e o extrato de baunilha. Continue batendo em velocidade média até obter uma mistura cremosa e homogênea.

Ajuste a consistência adicionando mais açúcar de confeiteiro se estiver muito líquido, ou adicionando mais leite se estiver muito espesso. Bata bem após cada ajuste.

Transfira o buttercream de chocolate para um saco de confeitar ou use uma espátula para espalhá-lo sobre o doce desejado.

Retire da geladeira e decore o “Chocojoia” com trufa e/ou pérolas de chocolate, distribuindo-as delicadamente sobre a superfície do buttercream. Sirva e delicie-se.

Rendimento da Receita: O rendimento da receita pode variar de acordo com o tamanho e a forma de corte escolhidos. Aproximadamente 10 porções.