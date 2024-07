Conheça as delícias de inverno da Koldi Sorvetes

Quando pensamos em sorvete, muitas vezes imaginamos dias quentes de verão, mas a Koldi Sorvetes, em Americana, está aqui para mudar essa percepção com seu delicioso cardápio de inverno.

Localizada na região central da cidade, a Koldi é conhecida por sua inovação e qualidade, oferecendo agora uma seleção especial de sabores que vão aquecer seu paladar nos dias frios.

As novidades incluem sorvete quente, que tem uma camada de merengue levemente tostado – Foto: Divulgação

Neste inverno, a Koldi apresenta uma linha de sabores que combinam o melhor das tradições sazonais com a criatividade de seus mestres sorveteiros. Entre as novidades, destacam-se três opções de sorvetes de inverno que prometem surpreender: sorvete quente, que tem uma camada de merengue levemente tostado; donut com sorvete e ganache de chocolate ou de doce de leite; e mini foundue, que nada mais é do que sorvete com frutas e chocolate por cima.

Para os amantes de café, a Koldi preparou um cardápio especial que harmoniza perfeitamente com os dias frios. As novidades incluem: o coffe shake – café espresso batido com sorvete e chantilly -, cappuccino trufado – cappuccino com toque de Nutella – e doce machiatto – doce de leite, com café expresso e leite vaporizado.

No espaço acolhedor da Koldi, os clientes também encontram deliciosos cafés – Foto: Divulgação

Desde 2016, a Koldi vem conquistando clientes com seus sorvetes artesanais de alta qualidade. O grande destaque da casa é o Sundae, uma especialidade que agrada todos os paladares.

Além disso, o estabelecimento oferece uma linha de sorvetes feitos com ingredientes naturais, sem lactose, açúcar, gordura trans e conservantes, atendendo a diversas preferências alimentares.

Mais do que sorvetes. No espaço acolhedor da Koldi, os clientes também podem desfrutar de um delicioso açaí e apreciar cafés gourmets. A sorveteria se dedica a proporcionar uma experiência única, atendendo tanto ao público no verão quanto no inverno, sempre com a mesma qualidade.

Koldi Sorvetes

