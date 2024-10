Confira passo a passo do Pavê de Maltado Piraquê

Procurando por uma opção de sobremesa simples, fácil, saborosa e ainda diferente? Com o Pavê de Maltado Piraquê você vai surpreender a todos os seus convidados com muita crocância, além do equilíbrio de sabores entre o brigadeiro de leite em pó e do mousse de chocolate perfeitamente combinados com o Biscoito Maltado Piraquê.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Pavê de Maltado Piraquê

Brigadeiro de leite em pó

2 latas de leite condensado

100 g de manteiga

2 xícaras (chá) de leite em pó

400 g de creme de leite UHT



Mousse de chocolate meio amargo

400 g de chocolate meio amargo picado

140 g de chocolate ao leite picado

400 g de creme de leite UHT

8 claras em ponto de neve

1 pitada de sal

Calda

½ xícara (chá) de leite

½ colher (chá) de baunilha

1 colher (sopa) de açúcar

Decoração

3 embalagens de Biscoito de Leite Maltado Piraquê

Modo de preparo

Brigadeiro de leite em pó: Leve ao fogo o leite condensado, a manteiga e o leite em pó. Cozinhe até ponto de brigadeiro mole, mexendo sempre. Acrescente o creme de leite e cozinhe até ferver. Desligue, transfira para um refratário de 20 x 30 cm e espere esfriar.

Mousse de chocolate meio amargo: Coloque os chocolates picados e o creme de leite em uma tigela e leve ao micro-ondas, de 30 em 30 segundos, misturando entre os tempos até que tudo esteja derretido e homogêneo. Bata as claras com uma pitada de sal até ponto de neve firme.

Incorpore a clara à ganache delicadamente.

Calda: Misture todos os ingredientes em um prato fundo e reserve.

Montagem: Separe ¼ de pacote de biscoito e triture grosseiramente.

Decore as laterais distribuindo os biscoitos inteiros nas bordas do refratário onde o brigadeiro de leite em pó já esteja frio. Umedeça os biscoitos rapidamente na calda e faça uma camada de biscoito sobre o brigadeiro branco e em seguida cubra com a mousse. Refrigere por 3 horas e decore com os demais biscoitos que restaram e polvilhe com os triturados.

Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Fonte: Piraquê, marca carioca de biscoitos, massas e torradas.