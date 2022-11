Como preparar uma deliciosa moqueca de banana

Receita faz parte do menu gastronômico do projeto Chef Aprendiz Americanópolis, que atua desenvolvendo e capacitando jovens para incluir no mercado de trabalho gastronômico

Aprenda a fazer uma deliciosa moqueca de banana para celebrar o Dia do Veganismo, que é comemorado no dia 01 de novembro. O prato, que é um dos que mais representa a gastronomia baiana, foi destaque no currículo de oficinas dedicado ao aprendizado da culinária vegana da edição Americanópolis do Projeto Chef Aprendiz, que reúne jovens com idades entre 17 e 24 anos, a fim de capacitá-los para o mercado de trabalho gastronômico. Esta edição recebe o apoio via lei de incentivo ProAC ICMS, com o patrocínio da Comgás, Tirolez, Wickbold e apoio da Kikkoman e Oster.

Fundado em 2015, o Chef Aprendiz reúne um ciclo de oficinas com atividades voltadas para habilidades socioemocionais, trabalho em equipe, introdução ao universo da gastronomia, técnicas culinárias e mercado de trabalho. Dos 136 jovens que participaram do projeto até o momento, 43% já estão trabalhando na área gastronômica; 24% seguem atuando em outras áreas e 7% contam com o apoio do projeto para se recolocar no mercado.

Ingredientes

12 bananas da terra cortada em rodelas

3 tomates cortados em rodelas

2 cebolas cortadas em rodelas

4 dentes de alho (laminado)

2 unidades de pimentões amarelos cortados em julienne

½ xícara (chá) de azeite de dendê

1 maço de coentro

2 xícaras (chá) de leite de coco

1 unidade de pimenta dedo de moça (picadas e sem sementes)

1 pacote de alga nori

Sal

Pimenta do reino

Modo de preparo

Em uma panela funda coloque o azeite de dendê e alho e dê uma refogada. Feito isso, cuidadosamente faça camadas dispondo todos os demais ingredientes, exceto o coentro e a alga. Cubra tudo com leite de coco e um pouco de água, corrija o sal e deixe cozinhar em fogo baixo. Quando todos os ingredientes estiverem macios, desfolhe o coentro e corte as algas em pedaços pequenos e adicione ao cozido. Deixe cozinhar por mais alguns instantes e se necessário corrija o sal. Sirva.

Fonte: Fadaris, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cidadania.