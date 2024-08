Churros de forno saudável

Entre os ingredientes, estão a pasta castanha Choconuts orgânica da A Tal da Castanha que pode ser consumida pura ou acompanhada por pães, torradas, frutas e muitos outros preparos. O produto também se destaca por ser fonte de proteínas de alta qualidade e gorduras “do bem”. Confira o passo a passo.

Ingredientes:

250 g de grão de bico cozido

240 g de pasta de castanha Choconuts orgânica da A Tal da Castanha

80 g de tâmaras, sem caroço (macias)

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 barra de chocolate vegano



Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, transfira todo o conteúdo da massa para o saco de confeiteiro e reserve-o. Depois faça os churros em uma assadeira com papel-manteiga. Leve ao forno por 18 minutos a 200° C. Depois de assados, deixe os churros esfriarem e passe eles no chocolate quente derretido.