Churrasco: já comeu bife de aranha?

As inovações e a introdução de novos cortes e marinadas permitem que os consumidores desfrutem de sabores únicos e técnicas de preparo aprimoradas, elevando o churrasco a um novo patamar de sofisticação e qualidade, explica Bruno Alvarengas, chef e proprietário do Mr Moo Boutique de Carnes e idealizador de uma dos maiores festivais de churrasco do Brasil.

As recentes novidades no universo dos churrascos e carnes nobres mostram diversas tendências e inovações empolgantes que estão transformando o mercado. Uma das tendências mais notáveis é a crescente popularidade de cortes menos comuns, como bavettes, flancos e bifes de aranha (um dos subcortes da alcatra que tem esse nome por sua aparência que lembra teia).

“Esses cortes são conhecidos por seus sabores ricos e são ideais para métodos de cozimento lento, proporcionando uma experiência culinária diferenciada e saborosa”, afirma Bruno Alvarengas, fundador do Mr Moo Churrasco e Mr Moo Festival, evento que acontece há quase 10 anos em São José dos Campos e que chega pela primeira vez em Valinhos, no dia 7 de setembro, celebrando sua 18ª edição no espaço Brahma Valley.

Segundo Alvarengas, produtos marinados, como bifes finos de porco e peitos de frango, estão em alta demanda devido à sua conveniência e versatilidade de sabor. “Esses produtos atendem às necessidades dos consumidores que buscam praticidade sem abrir mão da qualidade e a procura por cortes menos convencionais reflete um consumidor mais exigente e curioso, que busca explorar novos sabores e técnicas de preparo,” explica.

Já a popularidade dos churrascos no estilo smokehouse americano, bem como o aumento do interesse pelos asiáticos, como o coreano e o chinês, também são tendências emergentes. “No último ano, técnicas de churrasco de Zibo, na China, ganharam destaque nas redes sociais, impulsionando o turismo gastronômico na região. As receitas incluem carnes de porco cozidas no carvão e servidas com uma variedade de acompanhamentos, que se tornaram um fenômeno cultural”, explica Alvarengas.

Outro destaque é o crescimento do churrasco inspirado na culinária africana, com pratos como suya, kebabs nigerianos temperados com uma mistura de especiarias, e yassa, um prato senegalês de frango ou frutos do mar marinado em mostarda e cebola. Essas influências estão trazendo novos sabores e técnicas para o mundo do churrasco, ampliando ainda mais a diversidade gastronômica disponível.

De acordo com o fundador do Mr Moo Festival, essas tendências estão redefinindo o conceito de churrasco, tornando a experiência mais rica e diversificada. “Nesta edição, batizada de Mr Moo Sunset, por exemplo, além da excelência gastronômica, teremos muitos capitães de churrasco e churrasqueiros em diversas estações de cortes, uma enorme variedade de bebidas, além de destaques musicais que proporcionam uma experiência inesquecível. Tudo isso para aliar a experiência do churrasco com a música de forma única”, finaliza.