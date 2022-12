Churrasco de fim de ano

No Brasil, a grande tradição do fim de ano é organizar um churrasco para celebrar com os amigos e familiares, não é mesmo? Pensando nisso, a Tirolez, marca de laticínios, sugere pratos para deixar o cardápio do evento ainda mais especial e surpreender os convidados.

Para servir como entrada, a dica é salada cremosa. Refrescante e leve, a opção traz uma mescla de frutas com o queijo tipo gorgonzola e creme de ricota da Tirolez. É ideal para os dias quentes, típicos do verão de dezembro. O molho de queijos é uma excelente alternativa de acompanhamento para as carnes. Conta com três tipos de queijos: dois ralados, os queijos Reino e Prato Tirolez, e ainda com o requeijão cremoso.

Outra sugestão e grande curinga para os churrascos é o irresistível choripan. O sanduíche de origem argentina é feito com pão francês e linguiça. O grande toque final, que faz a diferença no resultado, é o acréscimo do queijo meia cura ralado (ou queijo prato Tirolez).

Gostou das dicas? Agora, prepare uma decoração temática para a mesa com muito brilho e luzes para tornar a experiência ainda mais especial.

Salada cremosa

Ingredientes

150 g de Queijo Gorgonzola Tirolez

1 embalagem de Creme de Ricota Tirolez

1 maçã

1 pera

1 cacho de uvas verdes sem caroço

1 cenoura ralada

1 maço de alface americana lavada

Modo de preparo

Em uma saladeira funda amasse ligeiramente o quejo gorgonzola e misture-o com o creme de ricota formando um molho cremoso. Corte a maçã e a pera ao meio. Retire as sementes e corte as frutas em cubinhos. Em seguida, corte as uvas verdes ao meio. Misture as frutas e a cenoura ralada ao molho cremoso, deixe gelar e sirva com a alface. Você pode rechear as folhas maiores e servir acompanhando carnes ou linguiça grelhada.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 a 8 porções

Molho de queijos com cerveja para acompanhar carnes

Ingredientes

1 xícara de Queijo Reino Tirolez ralado

1 xícara de Queijo Prato Tirolez ralado

1 xícara de Requeijão Cremoso Tirolez

2 colheres (sopa) de amido de milho

250 ml de cerveja

3 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de azeite

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Rale os queijos e misture-os em uma vasilha com o amido de milho. Em uma panela, refogue o alho no azeite e, assim que estiver levemente dourado, acrescente a cerveja. Quando a cerveja ferver, junte a mistura de queijos ralados, aos poucos, mexendo sempre até que derretam por completo. Adicione o requeijão cremoso e tempere com pimenta-do-reino. Sirva como acompanhamento para carnes no churrasco.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções

Choripan com queijo meia cura Tirolez

Ingredientes

4 linguiças toscana

4 pães francês

1 ramo de orégano seco

1 xícara de Queijo Meia Cura Tirolez ralado (ou Queijo Prato Tirolez)

Modo de preparo

Comece acendendo a churrasqueira. Desfaça as linguiças, retirando toda a carne da tripa, e coloque em uma vasilha. Se preferir, retire também os pedaços maiores de gordura. Corte os pães ao meio, no sentido do comprimento, retire o miolo e recheie com a carne da linguiça em todas as metades. Ao espalhar a carne no pão, pressione para ficar bem compacta. Quando a brasa estiver quente, coloque as metades de pão com a carne virada para baixo, em contato com a grelha. Asse por, aproximadamente, 20 minutos. Vire os pães e coloque-os nas laterais da grelha que não estão tão quentes. Adicione o queijo ralado por cima e cubra com a tampa de uma panela para ajudar o queijo a derreter. Retire do fogo, corte em tiras e tempere com um pouco do orégano seco queimado na brasa. Sirva imediatamente.

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções