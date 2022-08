Churrasco com cardápio especial

Organizar um churrasco para reunir a família faz parte da tradição brasileira. Que tal deixar o cardápio ainda mais especial? A Tirolez, tradicional marca de laticínios do país, sugere três receitas que prometem surpreender e agradar. Para servir como entrada, a dica é a salada morna de coalho com batatas, uma mescla irresistível entre folhas de agrião, batatas e o queijo coalho. A sugestão para a grande protagonista do almoço, a carne, é a receita da Picanha na Brasa com crosta de Queijo Gouda e Parmesão, uma combinação perfeita.

Salada morna de coalho com batatas

Divulgação_Tirolez – Foto:

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

1 dente de alho

1 maço grande de Agrião

50 g de batata bolinha cozidas

220 g de Queijo Coalho Lanche Abre Fácil Tirolez em fatias

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque as fatias do queijo coalho para dourar dos dois lados. Em uma panela, coloque o azeite e doure o alho. Acrescente as batatas cozidas e o agrião (deixe que ele murche um pouco). Acrescente o queijo ao agrião e as batatas. Sirva em seguida.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Pão de alho com mix de queijos e ervas

Ingredientes

1 pão italiano redondo grande

¼ xícara (chá) de Queijo Parmesão Tirolez ralado fino

Pasta de queijo

1 xícara (chá) de Requeijão Cremoso Tirolez em bisnaga

4 dentes de alho picados

½ xícara (chá) de Queijo Reino Tirolez ralado

½ xícara (chá) de Queijo Mussarela Tirolez ralado

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

Sal a gosto

Tomilho fresco a gosto

Alecrim fresco a gosto

Salsinha fresca a gosto

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Corte o pão italiano em fatias sem chegar até o fim. Em seguida, vire e corte no outro sentido também em fatias, fazendo um xadrez. Para a pasta, misture todos os ingredientes em uma tigela e depois coloque entre as fatias do pão para deixá-lo bem recheado. Polvilhe o queijo parmesão por cima. Leve para assar por 15 minutos ou até dourar. Você pode ligar o grill no fim para gratinar.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Picanha na brasa com crosta de queijo gouda e parmesão

Divulgação_Tirolez – Foto:

Ingredientes

1 peça de picanha (1 kg)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

2 xícaras (chá) de Queijo Gouda Tirolez

½ xícara (chá) de Queijo Parmesão Tirolez ralado

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Tempere a picanha com sal e pimenta-do-reino a gosto. Em uma frigideira bem quente, sele todos os lados até ficar bem dourada. Coloque em uma assadeira com a gordura virada para baixo e leve para assar por 30 minutos. Retire do forno, coloque o queijo Gouda por cima e depois o queijo parmesão. Asse por mais 10 minutos até o queijo derreter e gratinar. Se preferir, pode ligar o grill. Sirva acompanhado de vinagrete e farofa.

Tempo de Preparo: 50 minutos

Rendimento: 6 porções