Chef Gourmet Santo Amaro dá dicas de receitas de caldo, sopa e creme

Eles são versáteis, fáceis de preparar e harmonizados com vinho dão um charme especial para refeições em família ou com amigos

Se você é do grupo que ama receitas quentinhas como caldo, sopa e creme para aquecer as noites de inverno, está no lugar certo. A escola de Gastronomia Chef Gourmet Santo Amaro, referência brasileira no ensino de gastronomia nacional e internacional, preparou três receitas deliciosas de caldinho, sopa e creme com dicas de como harmonizar cada uma delas com vinhos adequados.

As dicas da Chef Gourmet Santo Amaro são: caldinho de feijão com pimenta biquinho, sopa de cebola e creme de queijo. “São três opções clássicas e sofisticadas que, além de saborosas, são muito charmosas para que as pessoas possam se reunir, se divertir e curtir o inverno”, conta Maria de Lourdes, gestora da escola.

Deliciosas, fáceis e rápidas de preparar, as receitas têm uma apresentação bonita e são ideais para refeições em família, jantares românticos ou para encontros com os amigos. Outro ponto positivo é o fato de que os ingredientes são simples de encontrar. Isso significa que elas aliam a praticidade, muitas vezes necessária na rotina agitada, com o charme que não podemos abrir mão.

Caldinho de feijão

Ingredientes

2 xícaras (chá) de feijão-preto cozido

1 ½ xícara (chá) de caldo de legumes caseiro

1 pimenta biquinho

1 cebola pequena

1 dente de alho

azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

para decorar: pimenta biquinho, bacon frito em cubos e cebolinha

Modo de preparo

Com o feijão já cozido e o caldo caseiro de legumes prontos, bata todos os ingredientes com o mixer até ficar uma consistência de caldo. Aqueça no fogão e sirva em um copo hot drink. Por fim, decore a borda do copo com pimenta biquinho aberta ao meio e com o bacon frito e a cebolinha sobre o caldo.

Vinho para harmonizar: Esse caldinho tem um toque salgado e sabor levemente picante. Um vinho tinto jovem, levemente frutado e de média acidez é ideal. Um tempranillo espanhol ou um tinto regional de Bordeaux são boas opções de harmonização.

Sopa de cebola

Ingredientes

400g de cebola em fatias finas

1 colher de azeite

1 colher de manteiga

120 ml de vinho branco

1,5 litro do caldo de carne caseiro

3 fatias de pão italiano grossas

50g de queijo Gruyère ralado fino

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

Caramelize a cebola no azeite e manteiga lentamente, em fogo baixo, até ficarem macias e douradas. Em seguida, deglaceie a panela com vinho branco, acrescente o caldo de carne e deixe reduzir. Monte o ramequin com a sopa, a fatia de pão por cima e polvilhe o queijo. Por fim, leve para gratinar no forno ou use o maçarico para derreter o queijo.

Vinho para harmonizar: Para esse clássico, que conta com a acidez da cebola e a cremosidade do queijo, é recomendado um tinto leve e de baixo teor alcoólico. Um beaujolais da borgonha ou um tempranillo espanhol são boas opções. Para os amantes dos vinhos brancos, um sauvignon blanc chileno vai muito bem.

Creme de queijo no pão italiano

Para o molho bechamel

600 ml de leite aromatizado com cebola, cravo e louro

50g de manteiga

50g de farinha de trigo

Prepare o molho bechamel misturando os ingredientes acima até atingir a consistência cremosa e reserve

Para finalizar o creme

1 pão italiano (retire o miolo para servir o creme)

50g queijo Gruyère

50g de queijo parmesão ralado fino

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Aqueça o bechamel, acrescente os queijos e leve ao fogo baixo até engrossar. Ajuste o sal e a pimenta e sirva o creme dentro do pão italiano.

Vinho para harmonizar: A característica predominante do creme de queijo é a cremosidade. Ele pede um tinto de médio corpo como um malbec argentino ou ainda um merlot nacional do Vale dos Vinhedos. Um chardonnay argentino, com passagem por madeira, agradaria muito também.