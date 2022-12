Cardápio semanal: como planejar suas refeições

Se você anda abusando do delivery ou se alimentando mal porque tem preguiça de cozinhar, este artigo é para você

O cardápio semanal é uma forma simples de organização das suas refeições. Contar com ele faz toda a diferença quando se deseja cozinhar mais rápido, ter pratos mais nutritivos e evitar o desperdício de alimentos.

Com algumas dicas simples todo o processo fica mais fácil.

Defina a quantidade de pessoas

O primeiro passo para planejar seu cardápio semanal é definir para quantas pessoas você pretende cozinhar. Só assim, você poderá definir com exatidão o que precisa comprar para montar as refeições. Avalie também se terá alguma refeição especial para amigos e familiares, bem como os hábitos de todos os moradores da casa, como por exemplo, quem costuma almoçar todos os dias ou quem apenas comparece para o jantar ,

Observe as restrições alimentares dos membros da família

É importante ter em mente também as restrições alimentares e gostos particulares de cada um dos membros da família. Pode ser que alguém não possa ingerir lactose ou que tenha alergia a ovo, por exemplo, e nesses casos o cardápio deverá levar isso em conta.

Avalie o seu tempo disponível para cozinhar

O próximo passo é refletir de forma realista quanto tempo você tem disponível para preparar as refeições da semana. Isso é essencial na hora de escolher as receitas. Avalie também se poderá ou não contar com ajuda de outro membro da família nessa tarefa.

Escolha as refeições de cada dia

Usando tudo o que já tem em mãos, é hora de escolher as receitas que farão parte do seu cardápio semanal. Utilize blogs e canais de culinária como referência para diversificar e fugir da rotina. Mas é claro que não tem problema algum em repetir alguns pratos. A ideia é melhorar a qualidade da alimentação e trazer novas receitas para a mesa da família, mas não precisa ter todo dia um prato novo.

Elabore o cardápio da semana

O próximo passo é elaborar uma tabela que contenha todos os dias das semana com os pratos que você pretende preparar. Anote todas as receitas que escolheu e depois cole esta tabela em um lugar visível para que toda a família fique por dentro do cardápio semanal.

Faça a compra dos ingredientes necessários

Cardápio definido, chegou a hora de ir às compras. Relembre a quantidade de pessoas para calcular melhor as porções e conseguir comprar exatamente aquilo que precisa. Já no supermercado, se concentre na sua lista e fuja dos produtos que não serão usados nas suas receitas. Dessa maneira, você economiza e evita desperdícios de comida.

Estabeleça uma rotina para as compras e também para cozinhar

Defina o melhor dia da semana para você cozinhar e já deixar algumas coisas preparadas. Assim, você economiza tempo no dia a dia para se dedicar a outras tarefas. Você pode, por exemplo, já deixar o feijão preparado e congelado em pequenas porções, desfiar um frango, adiantar molhos, picar e cozinhar legumes, etc.

Mantenha sua despensa organizada

Essa é uma dica muito importante que vai te ajudar bastante na hora de escolher as receitas e listar os ingredientes que você deve comprar no supermercado. Quando a despensa está bagunçada, você não consegue visualizar o que já tem e pode acabar comprando o que não precisa e ainda deixando de utilizar alimentos que acabam vencendo. Portanto, crie o hábito de guardar e organizar todos os produtos assim que chegar das compras.