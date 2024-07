Café Vô Luiz: tradição com qualidade e inovação

Cada xícara do Café Vô Luiz é um convite para uma viagem ao coração do Cerrado Mineiro

Cada etapa do processo, desde a plantação até a colheita, é monitorada para minimizar o impacto ambiental e preservar os recursos naturais - Foto: Divulgação

No coração do Cerrado Mineiro nasceu uma tradição que há cinquenta anos encanta os amantes de café: o Café Vô Luiz. Foi sob a visão e determinação de Luiz Santarosa, o querido Vô Luiz, que a história de dedicação ao café teve início.

Luiz sabia que aquele solo e clima eram ideais para o cultivo de cafés de alta qualidade. Com mãos calejadas e olhos cheios de esperança, Vô Luiz plantou as primeiras mudas que dariam origem a uma tradição familiar.

Herdeiros ivvestiram em sistemas de irrigação eficientes, controle biológico de pragas e programas de preservação sócio ambiental – Foto: Divulgação

Os pés de café cresceram robustos e saudáveis, nutridos pelo solo rico e pelo carinho de Luiz. Cada colheita era torrada artesanalmente, e o aroma que se espalhava pela fazenda era uma promessa do sabor único que conquistaria paladares em todo o Brasil.

Ao longo dos anos, os filhos de Luiz deram continuidade à tradição, modernizando a fazenda com tecnologia e práticas sustentáveis. Investiram em sistemas de irrigação eficientes, controle biológico de pragas e programas de preservação sócio ambiental.

Este cuidado com a terra garantiu a continuidade da produção de café de excelência que tanto orgulhava Vô Luiz. Sob a nova gestão, o Café Vô Luiz conquistou certificações de qualidade e sustentabilidade, ganhando reconhecimento em mercados internacionais.

Hoje, a tradição ainda é representada por dois dos seus filhos, com a ajuda de um de seus netos. Formado em agronomia e apaixonado pela terra e pela história familiar, ele une tradição e modernidade, investindo em novas práticas de cultivo e projetos de desenvolvimento comunitário. Assim, garante que a tradição do café prospere em harmonia com o meio ambiente e a comunidade local.

O compromisso da marca com a qualidade e a sustentabilidade foi reconhecido pela Rainforest Alliance, uma das certificações mais prestigiadas do mundo. Esta certificação atesta a excelência na produção, respeito ao meio ambiente e valorização dos trabalhadores.

Cada etapa do processo, desde a plantação até a colheita, é monitorada para minimizar o impacto ambiental e preservar os recursos naturais para as futuras gerações. Descubra também o sabor único do Café Vô Luiz, cada xícara é um convite para uma viagem ao coração do Cerrado Mineiro, onde a tradição, a inovação e a qualidade se encontram para oferecer o melhor café que você já experimentou.

Compromisso da marca com a qualidade e a sustentabilidade foi reconhecido pela Rainforest Alliance – Foto: Divulgação

Café Vô Luiz

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo e-mail ou no WhatsApp (19) 99708-8831.