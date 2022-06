Brigadeiro de panela, de dar água na boca

Só de pensar, a gente já fica com muita água na boca quando o assunto é brigadeiro, não é mesmo? Você já deve ter apreciado um brigadeiro de panela, aquele que fazemos para comer com os amigos em uma conversa informal em casa ou mesmo durante um filme.

O brigadeiro é um dos doces mais tradicionais que existem. Festa de criança, por exemplo, tem que ter brigadeiro e, mesmo nas festas dos adultos, é possível encontrar os mais diversos tipos, sabores e formatos.

Ao contrário de muitos outros doces típicos, o brigadeiro é doce de origem brasileira, ou seja, não foi trazido pelos portugueses ou africanos. Tudo começou na década de 1940, quando o Brigadeiro Eduardo Gomes estava concorrendo à presidência da república. As pessoas que estavam promovendo o candidato, especialmente os paulistas, criaram o doce para arrecadar dinheiro para a campanha. Com o passar do tempo, o nome do doce passou também a se chamar brigadeiro.

Agora você confere 5 receitas maravilhosas para fazer um brigadeiro de panela dos deuses!

Fonte: Panelux

Brigadeiro tradicional de panela

Foto: Daniel Dan_Pixabay – Foto:

Existem, hoje em dia, diversas versões do brigadeiro, dos mais diversos tipos e sabores, mas para saber prepará-los é importante que você saiba a receita básica do brigadeiro original. Para fazê-lo, você precisará de leite condensado, chocolate – não o chocolate em pó, mas sim o chocolate mesmo, podendo ser o ao leite, meio-amargo ou amargo. Outra opção de chocolate é o cacau em pó, que além de ser mais saudável, deixa a receita menos doce. E, por fim, você precisará de manteiga, que ajuda a dar aquele brilho na massa do brigadeiro. Agora é só acertar o ponto. Se estamos falando de brigadeiro de panela, aquele que a gente come com a colher mesmo, o ideal é desligar a chama quando as bolhas estiverem se formando de maneira mais rápida.

Na hora de escolher a panela, prefira uma que tenha o fundo mais grosso e cozinhe sempre em fogo brando. Assim, é possível evitar que a receita grude no fundo.

A partir da receita base, outras foram criadas ao longo do tempo e você confere algumas delas na sequência!

Brigadeiro de canela

Foto: Divulgação – Foto:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de gengibre em pó

2 cravos

Modo de preparo

Coloque os ingredientes em uma panela pequena, em fogo médio, mexendo até que a mistura desgrude do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e retire os cravos. Se preferir enrolar, você pode passar na canela em pó para dar um gostinho ainda melhor!

Brigadeiro gourmet

Foto: Pixabay – Foto:

Ingredientes

1 colher de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de creme de leite sem soro

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de cacau em pó

3 colheres de sopa de gotas de chocolate ao leite

Modo de preparo

Ainda fora do fogo, misture a farinha de trigo com o creme de leite. Isso vai tirar aquela textura de puxa puxa do brigadeiro, ficando melhor para comer. Depois, acrescente os outros ingredientes e leve ao fogo brando sem parar de mexer. Para fazer a mesma receita, porém de brigadeiro gourmet branco, você não usará o cacau em pó e o chocolate deve ser branco.

Brigadeiro meio amargo

Ingredientes

1 lata de leite condensado

200 g de chocolate meio amargo

100 g de chocolate ao leite

1 e 1/2 colher de sopa de margarina

Chocolate em pó a gosto

Modo de preparo

Para iniciar, a margarina deve derreter em fogo baixo em uma panela. Depois, acrescente o leite condensado e espere aquecer. A seguir, coloque o chocolate meio amargo picado em pedaços pequenos. Espere derreter, sem parar de mexer para evitar que grude no fundo da panela. Mantenha no fogo de 3 a 5 minutos, sempre mexendo. Retire do fogo e siga mexendo, até sentir a mistura engrossar. Espere esfriar, fora da geladeira. Depois de frio, acrescente o chocolate ao leite picado em pedaços pequenos e misture. Coloque em recipientes menores e leve à geladeira por cerca de uma hora. Aí, é só escolher se você prefere comer de colher ou enrolando e, então, polvilhar com o chocolate em pó.

Brigadeiro de café

Ingredientes

1 lata de leite condensado

150 g de chocolate amargo

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de café bem forte

1 pitada de sal

Modo de preparo

Misture os ingredientes em uma panela, leve ao fogo médio e mexa até desgrudar do fundo da panela. Depois, é só deixar esfriar e se deliciar!