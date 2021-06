Boteco e rock é no Bluesteco Bar

O Bluesteco Bar carrega 12 anos de tradição em Americana. Localizado no Centro da cidade, o local carrega conversas, encontros, comemorações e relacionamentos. Todas as histórias estão unidas por um mesmo propósito: um bom drink e uma boa comida de boteco.

O proprietário Thiago Barreto chegou na casa em 2019 e trouxe para o bar os 20 anos de experiência no ramo pelo Brasil afora. Com bacharel em turismo e tecnólogo em hotelaria, Thiago trabalhou com eventos relacionados com alimentação e bebidas por toda a carreira.

O proprietário também é responsável pela organização do Rock Day em Americana, em parceria com a Secretária de Cultura e Turismo do município. Em contato com esse mundo, Thiago traz nomes de sucesso para o Blues, como Big Chico, Murillo Augustus e Jhonny Voxx.

O Bluesteco Bar carrega 12 anos de tradição – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com a nova gestão, Thiago conta que mergulhou de cabeça para garantir qualidade, variedade e padronização. No local, por exemplo, realizou reformas para dar um novo visual.

No cardápio, é destaque a tradicional Picanha do Blues, que acompanha mandioca frita, e o Polpetone Burguer com muçarela de búfala. Para petisco, a Tábua de Frios com queijo, presunto, azeitonas, salame e palmito é sucesso na casa.

O proprietário Thiago Barreto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Apesar de estar na posição de gerência, quando o Bluesteco está aberto Thiago gosta mesmo é de estar em contato com o público. “Gosto de conversar, ver se está tudo bem. Qualquer coisa, já resolvemos na hora. Assim, a pessoa sente mais confiança e credibilidade”, conclui.

Bluesteco Bar

Endereço: Rua Washington Luís, 786 – Centro, Americana

Funcionamento: terça a sexta-feira das 17h às 23h / sábado e domingo das 16h às 23h

Telefone: (19) 3405-1646

WhatsApp: (19) 3405-1646

facebook.com/bluestecobar.bluesteco

Instagram: @bluestecobar

Painel de Negócios: conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.