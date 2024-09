Bolo de laranja (sem leite e ovos) - O Liberal

A influenciadora Nathalia Soares (@chubbyvegan/) ensina como preparar um bolo de laranja – sem leite e ovos. Para substituir a bebida animal, a dica é incluir a bebida vegetal Mixed Nuts da A Tal da Castanha que pode ser acrescentada em receitas doces e salgadas. O produto é feito com castanha de caju, amêndoa e castanha-do-pará, além de não ter gomas, conservantes, adição de açúcares, adoçantes, aromatizantes ou espessantes.

Ingredientes líquidos:

270 g de suco de laranja (2-3 laranjas pêras)

Zest/raspas das laranjas

135 g de mixed nuts da A Tal da Castanha

112 g de açúcar

90 g de óleo

Ingredientes secos:

225 g de farinha de trigo;

2 g de pectina cítrica (½ c.chá);

4,5 g de fermento químico (1 ½ c.chá);

1 g bicarbonato de sódio (¼ c.chá);

2 g sal marinho (½ c.chá).



Modo de preparo

Coloque o suco de laranja em uma panela e reduza pela metade (135g).

Verta o suco na zest de laranja e aguarde, pelo menos, 10 minutos.

Pré-aqueça o forno em 162C (convecção) 170ºC – 180ºC (forno comum).

Forre uma forma retangular de 20x10cm com papel dover.

Bater os ingredientes líquidos até ficar homogêneo.

Peneire todos os ingredientes secos.

Adicione os ingredientes líquidos nos secos e misture até obter uma massa homogênea.

Leve para assar por 30 – 40 minutos ou até que a sua cozinha fique com um delicioso aroma de bolo assado (faça o teste do palito). Caso o bolo ainda não esteja assado, comece a queimar: cubra com papel alumínio. Aguarde amornar antes de desenformar. Aproveite!