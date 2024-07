No último sábado, 29 de junho, a chef piauiense Lorena Dayse teve uma participação especial no programa É de Casa, veiculado pela TV Globo. Na ocasião, a chef ensinou o passo a passo do preparo de uma receita típica do Piauí: o bolinho de macaxeira com carne de sol e coentro, exibida durante o quadro Detalhes do Sabor – Brasil, em parceria com a Oster®.

Combinando ingredientes típicos da culinária regional do nordeste do país, a receita ganha ainda mais destaque pelo uso do coentro, um ingrediente que se tornou a marca registrada da chef em competições e eventos de gastronomia que ela participou anteriormente, representando sua terra natal.

Confira, a seguir, a receita completa da chef Lorena Dayse:

Bolinho de macaxeira com carne de sol e coentro

Ingredientes

300 g de macaxeira (mandioca) cozida

200 g de carne de sol desfiada

1 ovo

100 g de cream cheese

2 colheres de farinha de trigo

2 colheres de molho shoyo

200 g de queijo muçarela em cubos

Coentro ou salsinha a gosto

Modo de preparo

Passe a macaxeira na peneira e, depois, misture todos os ingredientes até fazer uma massa homogênea. Faça bolinhas de mais ou menos 40 g e recheie com queijo muçarela. Após bolear, pode congelar ou levar direto para air fryer – a chef utilizou a Fritadeira Black Perform 4,5L da Oster® – por 10 minutos na temperatura máxima.