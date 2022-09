Benefícios para a saúde e pratos deliciosos

Assim como outras leguminosas, como feijão e lentilha, o grão-de-bico é uma ótima fonte de proteína vegetal. Além de fonte de energia, possui fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino e na sensação de saciedade. Uma série de minerais presentes na leguminosa contribui ainda para o bem-estar do nosso organismo. Com sabor suave e consistência macia após o cozimento, ele pode ser o ingrediente principal de diversos pratos, como cozidos e patês. Fica ótimo também em saladas e em pratos com legumes.

O ideal é deixar uma xícara do grão cru de molho, por 6 a 12 horas, e depois escorrer e cozinhar. Deixar a leguminosa de molho facilita a digestão e a absorção de nutrientes. Além de reduzir o tempo de cocção. É mais rápido cozinhá-lo na panela de pressão. Para cada xícara (chá) de grão-de-bico, utilize 3 xícaras (chá) de água e cozinhe por cerca de 20 minutos após o início da pressão. O tempo de cocção pode se alterar de acordo com o tempo que o grão ficou de molho. Confira as receitas fornecidas pelo site Sabores Ajinomoto.

Cozido de grão-de-bico com curry

Foto:Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico, demolhado por 6 horas, escorrido

1,2 litro de água morna

1 sachê de Caldo SAZÓN® Legumes

1/2a colher (chá) de curry em pó

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola pequena, cortada em cubos médios

1 cenoura pequena, em cubos médios

1 mandioquinha pequena, em cubos médios

1 xícara (chá) de vagem, em rodelas

1 tomate pequeno, sem sementes, picado

1/2 xícara (chá) de leite de coco

1/2a colher (chá) de gengibre ralado

1 colher (sopa) de salsa picada

1/2 xícara (chá) de amendoim torrado, sem casca e sem sal

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico, a água, o Caldo SAZÓN® e o curry, leve ao fogo alto e cozinhe por 12 minutos, após o início da fervura. Retire do fogo e reserve. Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cebola e refogue por 3 minutos, ou até dourar. Acrescente a cenoura, a mandioquinha, a vagem, o tomate, o grão-de-bico junto com o caldo do cozimento, o leite de coco e o gengibre, misture e cozinhe em fogo médio, por 20 minutos, ou até que os legumes fiquem macios. Retire do fogo, salpique a salsa e o amendoim, e sirva em seguida acompanhado de arroz branco.

Porções: 6



Foto grão de bico sauté

Grão-de-bico sauté

Foto: Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

1 colher (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO®

10 vagens, cortadas na diagonal (100 g)

100 g de ervilha-torta, na diagonal

2 1/2 xícaras (chá) de grão-de-bico já cozido

1 cenoura pequena, cozida “al dente” e cortada em rodelas

1 1/2 colher (chá) de SABOR A MI® Toque de Louro

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o Azeite TERRANO® e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a vagem e a ervilha-torta, e refogue por 5 minutos, ou até ficarem “al dente”. Adicione o grão-de-bico, a cenoura e o SABOR A MI®, e refogue por 3 minutos, ou até ficarem totalmente envolvidos. Retire do fogo e sirva em seguida.

Dica: Para obter 2 1/2 xícaras (chá) do grão-de-bico cozido, deixe 1 xícara (chá) de molho por 6 horas e escorra. Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico e 1 litro de água. Cozinhe, em fogo médio, por 10 minutos, após o início da fervura. Desligue o fogo e espere a pressão ceder.

Porções: 7

Muffin de grão-de-bico

Foto: Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico já cozido (200 g)

1 xícara (chá) de água (200 ml)

1 ovo

3 colheres (sopa) de óleo

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 sachê de Tempero SAZÓN® Toque de Alho

1 pitada de sal

1/2 colher (chá) de fermento em pó

1 xícara (chá) de buquês de brócolis, picados

Modo de preparo

No copo do liquidificador, coloque o grão-de-bico, a água, o ovo e o óleo, e bata em velocidade média por 1 minuto, ou até obter uma massa homogênea. Transfira para uma tigela média, junte a farinha de trigo, o Tempero SAZÓN® e o sal, e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e os brócolis, e misture delicadamente, em movimentos circulares, de dentro para fora. Disponha em 8 forminhas individuais (7 cm de diâmetro), para muffin, ou cupcake, untadas e enfarinhadas. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 45 minutos, ou até a massa dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

Porções: 4

Patê colorido

Foto: Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

1 1/2 xícara (chá) de grão-de-bico cru, demolhado por 4 horas (255 g)

4 xícaras (chá) de água

3 colheres (sopa) de Azeite de Oliva TERRANO

3 colheres (chá) de suco de limão

1 1/2 colher (chá) de RECEITA DE CASA com Pimenta

1/2a cenoura média cozida (60 g)

1/2 xícara (chá) de folhas de espinafre rasgadas, aferventadas (40 g)

1/2 beterraba pequena cozida (50 g)

Modo de preparo

Em uma panela de pressão média, coloque o grão-de-bico, cubra com a água, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos, após o início da fervura. Retire do fogo, espere a pressão ceder, abra a panela e escorra, reservando 1 e meia xícara (chá) do caldo do cozimento (300 ml). Divida o grão-de-bico em 3 partes e transfira uma delas para o copo do liquidificador. Junte meia xícara (chá) do caldo do cozimento reservado (100 ml), 1 colher (sopa) do azeite, 1 colher (chá) do suco de limão, meia colher (chá) do RECEITA DE CASA e a cenoura cozida. Bata, aos poucos, na potência média, por 3 minutos ou até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela pequena e reserve na geladeira até o momento de servir. Faça o mesmo com a segunda parte do grão-de-bico cozido, substituindo a cenoura pelo espinafre aferventado. Reserve na geladeira até o momento de servir. Por último, repita o processo com a terceira parte de grão-de-bico, substituindo a cenoura pela beterraba. Reserve na geladeira até o momento de servir. Sirva acompanhado de torradas de pão sírio.

Dica: Se preferir, substitua o grão-de-bico por feijão branco.

Porções: 12

Salada de folhas com atum e grão-de-bico

Foto: Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO

1 colher (sopa) de mostarda

2 colheres (sopa) de água

1 sachê de Tempero SAZÓN® Saladas

folhas de meio pé de alface crespa

folhas de meio pé de rúcula

1 e meia xícara (chá) de grão-de-bico, em conserva, escorrido

1 lata de atum em pedaços, escorrido

1 cenoura média ralada

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, coloque o Azeite de Oliva TERRANO , a mostarda, a água e o Tempero SAZÓN®, misture bem e reserve. Em uma saladeira grande, disponha a alface, a rúcula, o grão-de-bico, o atum e a cenoura. Regue com o molho reservado e sirva em seguida.

Dica: Se preferir, utilize o grão-de-bico cru e cozinhe-o em panela de pressão.

Porções: 4

Cozido de grão-de-bico com lombo e linguiça

Foto: Sabores Ajinomoto – Foto:

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO®

200 g de lombo suíno cortado em cubos médios

1 cebola média picada (150 g)

1 gomo de linguiça calabresa defumada, em rodelas (200 g)

250 g de grão-de-bico, demolhado por 12 horas

1 1/2 xícara (chá) de água (300 ml)

2 sachês de Caldo SAZÓN® Carne

2 xícaras (chá) de polpa de tomate (400 g)

2 xícaras (chá) de abóbora japonesa, em cubos médios (240 g)

2 batatas médias, em cubos médios (400 g)

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o lombo e frite por 15 minutos, ou até dourar. Acrescente a cebola e a linguiça, e refogue por 5 minutos, ou até a cebola dourar. Adicione o grão-de-bico, a água, o Caldo SAZÓN® e a polpa de tomate, e deixa cozinhar por 20 minutos, após o início da fervura. Retire do fogo, espere a pressão ceder e abra a tampa da panela. Junte a abóbora e a batata, e volte ao fogo baixo para cozinhar, por 15 minutos, com a panela semitampada, ou até a batata fique macia. Retire do fogo, salpique a salsa e sirva em seguida.

Porções: 10