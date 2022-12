As melhores receitas de risoto para você caprichar

Os risotos que acompanham carne costumam ser mais encorpados, com outros ingredientes com mais presença como cogumelos, abóbora e mais pimenta no tempero.

Já os risotos acompanhados de carne de porco normalmente são os com linguiça, mais rústicos e simples, bem misturados. Isso não faz deles menos especiais, pelo contrário.

Se o acompanhamento vai ser com aves, principalmente o frango, então é a oportunidade ideal para mostrar que risoto pode ser sim prato cotidiano.

Os risotos com peixes e frutos do mar costumam ser os mais requintados e tem uma variedade enorme, mas normalmente são mais leves, com limão ou outros ingredientes cítricos na receita para dar aquele ar de mar para a receita.

Por fim, os risotos vegetarianos também são opções leves e variadas, mas não se limitam a um grupo, não. É muito comum usar frutas como pera, maçã verde e algum queijo.

Risoto de abóbora e carne seca crocante

Ingredientes

240 g de arroz arbório pré-cozido

280 g de abóbora de pescoço cozida

35 g de cebola picada

70 g de carne seca

30 g de manteiga

1 colher (chá) de salsinha

130 g de caldo de carne

30 g de parmesão ralado

30 g de manteiga

Modo de preparo

Aqueça um pouco de manteiga e frite a cebola. Acrescente o arbóreo, a abóbora e o fundo de carne. Coloque o queijo parmesão e manteiga fora do fogo e finalize o risoto com a salsinha. Frite separada a carne seca com o restante da manteiga, até ficar crocante, seque-a no papel toalha e finalize o prato colocando-a em cima do arroz.

Receita enviada por Regiane Aparecida Marques Xavier_CyberCok

Risoto de linguiça e cerveja preta

Ingredientes

1/2 kg de linguiça de pernil fresca

15 folhas de manjericão

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

3 xícaras (chá) de cerveja escura

1 xícara (chá) de arroz arbório

1/2 xícara (chá) de pecorino ralado

Modo de preparo

Lave a linguiça, retire a pele, separe a gordura e pique a carne. Lave as folhas de manjericão e rasgue-as com as mãos. Reserve. Coloque numa panela a gordura da linguiça e frite, mexendo de vez em quando, por 5 minutos, ou até dourar. Incorpore o azeite e a carne da linguiça e refogue até dourar. Acrescente a metade da manteiga e a cebola e refogue, mexendo de vez em quando, até a cebola ficar transparente. Em outra panela, coloque a cerveja e 1/2 xícara (chá) de água, leve ao fogo e deixe ferver. Junte o arroz sem lavar e o sal na panela com a linguiça e refogue, mexendo rapidamente e sem parar, por 4 minutos, ou até os grãos ficarem brilhantes e agrupados. Adicione 1/2 xícara (chá) da cerveja fervente e cozinhe, mexendo sem parar, raspando o fundo e as laterais da panela, por 3 minutos, ou até não ter mais líquido. Repita a operação anterior até o arroz ficar al dente. Mexa sempre e não se esqueça de raspar o fundo e as laterais da panela. Na última vez em que for colocar a cerveja, junte também o manjericão. Acerte o sal, incorpore o restante da manteiga, mexa delicadamente e retire do fogo. Polvilhe o queijo pecorino, misture cuidadosamente e sirva em seguida.

Receita enviada por Thais Machado de Menezes_CyberCook

Risoto de moela

Ingredientes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 folhas de louro

1 colher (chá) de páprica picante

1 1/4 litros de água fervente (aproximadamente)

2 colheres (sopa) de manteiga

2 cebolas média picadas

3 tomates médios picados

2 xícaras (chá) de arroz

1 kg de moela de frango

Modo de preparo

Em uma panela funda, aqueça a margarina, até que esteja totalmente derretida. Adicione a moela, o sal e frite bem. Acrescente as cebolas, a pimenta do reino e misture. Deixe as cebolas fritarem levemente, junte os tomates picados e a páprica. Quando os tomates estiverem molinhos, coloque as folhas de louro, o arroz misture bem. Acrescente a água fervente, e cozinhe mexendo de vez em quando para não grudar, até que o arroz esteja macio, deixando um pouco de caldo para que o risoto fique cremoso. Sirva acompanhado de uma salada ou Batata palha.

Receita enviada por Pedro Olivier_CyberCook

Risoto de frango fácil

Ingredientes

350 g de peito de frango

4 colheres (sopa) de óleo de soja

1 xícara (chá) de arroz integral

2 dentes de alho amassados

1 cebola

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

1 colher (sopa) de queijo ralado

1 colher (sopa) de requeijão

Modo de preparo

Cozinhe o arroz integral com os temperos de sua preferência. Pique o frango em cubos. Aqueça o óleo de soja e coloque o frango, a cebola picadinha e o alho. Tempere à gosto e deixe refogar. Acrescente o molho de tomate e vá cozinhado. Coloque o arroz cozido e misture bem. Deixe-o no fogo por mais 5 minutos. Desligue, misture o requeijão e o queijo ralado e sirva.

Receita enviada por Yasmin Maria_CyberCook

Salmão com risoto de limão siciliano

Salmão

700 g de lombo de salmão

2 colheres (sopa) de azeite

1 pitada de pimenta rosa

1 pitada de sal

Risoto

1 colher (sopa) de azeite

250 g de arroz arbório

1 colher (sopa) de pimenta rosa

1 tablete de caldo de legumes

600 ml de água

100 g de rúcula

1 limão siciliano

1 colher (sopa) de azeite extra virgem

1/2 de cebola

100 ml de vinho branco

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Salmão: Aqueça o azeite em uma frigideira. Frite o salmão dos dois lados. Para saber a hora de virar: espere o salmão estar cozido até a metade. Tempere com sal e pimenta rosa a gosto. Reserve.

Risoto: Na mesma frigideira, adicione azeite e a cebola. Refogue e coloque o arroz. Adicione o suco de ½ limão siciliano e espere esfumar. Adicione o vinho branco e espere evaporar. Dissolva caldo de legumes na água e divida em 3 partes. Adicione a primeira parte e espere secar. Ajuste o sal e experimente. Coloque outra parte do caldo e vá mexendo para o amido soltar. Adicione a outra parte do caldo e experimente o arroz para ver o ponto. Faça o mesmo com a terceira parte do caldo. Quando estiver no ponto, retire do fogo. Adicione raspas de limão e finalize com manteiga, mexendo bem. Pique umas folhas de rúcula e acrescente no risoto. Finalize com pimenta rosa e no prato, coloque o risoto no centro e o lombo de salmão em cima do risoto.

Receita: Frescatto_enviada por CYBERCOOK

Risoto de gorgonzola

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz arbório

1/2 xícara (chá) de vinho branco

1/2 cebola

1 colher (sopa) de manteiga

1 litro de caldo de legumes natural

Gorgonzola a gosto

60 g de parmesão

Modo de preparo

Refogue na manteiga a cebola pequena picadinha. Coloque o arroz e, quando ele estiver refogado, acrescente o vinho. Espere o vinho reduzir e o álcool evaporar. Coloque o caldo xícara por xícara, sempre mexendo. Quando ele estiver quase no ponto al dente, acrescente o queijo gorgonzola. Fora do fogo, finalize com uma colher de manteiga bem gelada. Para fazer uma cestinha de parmesão, coloque o queijo parmesão ralado em uma frigideira, como se fosse uma panqueca. Quando dourar de um lado, vire. Coloque sobre uma tigela virada para dar o formato. Sirva dentro da cesta.

Receita: CyberCook