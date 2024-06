Arraiá completo e sem culpa

Uma das festas mais tradicionais do Brasil, as festas juninas e julinas marcam o meio do ano e são aguardadas por muitos. Além da quadrilha e fogueira, elas têm pratos típicos consideravelmente calóricos e recheados de açúcar como arroz doce, pé de moleque, bolos, doces de milho, entre outros. Mas você pode também preparar os quitutes tradicionais substituindo alguns poucos ingredientes e garantindo mais saúde e bem-estar. Redação

Toast de pão de milho recheado com goiabada cremosa

Ingredientes

1 xícara de leite de castanha

1 colher (café) de baunilha

3 colheres (sopa) de goiabada cremosa sem açúcar

4 fatias de pão de milho

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo Jasmine Alimentos

1 colher (sobremesa) de canela em pó

Manteiga ghee

Modo de preparo

Em um bowl, misture o leite de castanha e a baunilha. Passe as fatias de pão nessa misturinha e reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente, e adicione manteiga ghee. Doure as fatias de pão dos dois lados. Em outro bowl, misture o açúcar e a canela. E passe as fatias do pão já douradas. Recheie uma fatia com a goiabada cremosa e cubra com a outra, fazendo um sanduichinho. Corte na diagonal e sirva.

Fonte: Jasmine

Arroz doce com coco queimado

Ingredientes

1 xícara de arroz agulhinha da Jasmine Alimentos

2 xícaras de água

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

500 ml de leite de coco

2 unidades de canela em pau

2 cravo-da-Índia

100 g de coco ralado

Canela em pó para polvilhar cada porção

Modo de preparo

Torre o coco na frigideira e reserve. Cozinhe o arroz com água, canela em pau e cravo-da-Índia por 30 minutos em fogo baixo. Em seguida, acrescente o açúcar, o leite de coco e o coco ralado. Ferva por mais 10 minutos e sirva em seguida em porções individuais. Polvilhe canela em pó.

Fonte: Jasmine

Torta de banana com doce de leite e granola

Ingredientes

1 1/3 xícaras granola sem açúcar

1/2 xícara açúcar mascavo Jasmine

1/2 xícara amido de milho

1/2 colher (sopa) fermento em pó

1/2 colher (chá) canela em pó

4 ovos

1/4 xícara óleo de coco derretido

Camada de banana

4 bananas maduras em rodelas

150 g de doce de leite sem açúcar

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes secos em uma bacia pequena. Misture os ingredientes molhados com um garfo, até obter uma mistura homogênea.

Montagem: Unte uma forma de 18 cm, com fundo removível e préaqueça o forno a 180ºC. Adicione uma camada de fatias de banana cobrindo toda a base da forma. Divida os ingredientes secos em duas partes e polvilhe uma parte sobre a primeira camada de banana e o doce de leite. Faça uma nova camada de fatias de banana. E acomode as colheradas do doce de leite. Polvilhe o restante dos ingredientes secos. Cubra com os ingredientes molhados misturados, espalhando-os sobre toda a superfície. Leve a torta de banana para assar em forno preaquecido 180ºC, por cerca de 40 minutos ou até que a torta esteja douradinha. -Retire a torta do forno e deixe esfriar para desenformar.

Fonte: Jasmine

Bolo de milho com farinha de aveia

Ingredientes

300 g de milho congelado

3 ovos

6 colheres (sopa) de óleo de coco

1/2 xícara de água

1 xícara açúcar mascavo Jasmine Alimentos

1 colher (sopa) de semente de chia Jasmine Alimentos

1 colher (sopa) de semente de linhaça Jasmine Alimentos

2 xícaras de farelo de aveia Jasmine Alimentos

1 colheres (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho, os ovos, a água e o óleo até ficar bem homogêneo. Num bowl, adicione o restante dos ingredientes e misture a massa no liquidificador. Em seguida, vire essa massa em uma forma untada. Leve ao forno preaquecido a 200° C por cerca de 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar para desenformar!

Fonte: Jasmine

Paçoquinha com aveia

Ingredientes

2 xícaras de amendoim torrado

1/4 xícara de farelo de aveia

3 colheres (sopa) açúcar mascavo Jasmine Alimentos

1/2 colher (café) de sal

1 colher (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo

Colocar todos os ingredientes em um processador e misturar até obter uma mistura homogênea. Amasse a massa com a mão para unificar todos os ingredientes. Molde em formato de paçoquinhas ou como preferir.

Fonte: Jasmine Alimentos, empresa referência em alimentação saudável.

Sanduíche de carne seca

Ingredientes

1 embalagem de Tio João Mistura para Pão Multigrãos

180 g de carne seca desfiada

1 xícara (chá) de repolho roxo

½ xícara (chá) de cenoura ralada fina

2 colheres (sopa) de maionese

Cebolinha a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Prepare o conteúdo do pacote de Tio João Mistura para Pão Multigrãos conforme as instruções da embalagem e reserve. Em um recipiente, coloque a carne seca em água gelada e repita o processo por pelo menos 3 vezes para dessalgar. Depois, cozinhe na panela de pressão com água por aproximadamente 20 minutos. Desfie a carne depois que esfriar. Corte o repolho roxo em tiras bem fininhas. Rale a cenoura. Em uma tigela, junte repolho, cenoura, cebolinha e tempere a seu gosto.

Montagem: pegue 2 fatias do pão, passe generosamente a maionese, acrescente a mistura de cenoura e o repolho e, por cima, a carne seca desfiada. Cubra com a outra fatia de pão e estará pronto para servir.

Fonte: Josapar

Torta de liquidificador de frango com espinafre

Ingredientes

2 peitos de frango

Água

Sal a gosto

1 maço de espinafre

1 dente de alho picado

1 cebola roxa picada

Azeite Nova Oliva

1 cream cheese pequeno (150 g)

1 caixinha de creme de leite

2 ovos

12 colheres (sopa) de Farinha de Arroz Tio João – Sem Glúten

1 colher (sopa) de fermento biológico em pó

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

½ colher (sobremesa) de sal

Queijo muçarela ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, ferva água com um pouco de sal. Após ferver, coloque os peitos de frango para cozinhar. Espere esfriar, desfie-os e reserve. Higienize o espinafre, retire as folhas e reserve-as. Em uma panela, refogue o alho e a cebola com um pouco de Azeite Nova Oliva. Adicione as folhas de espinafre e aguarde até que murchem. Acrescente frango desfiado, cream cheese e creme de leite. Misture bem até ficar homogêneo. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, a quantidade indicada de Farinha de Arroz Tio João – Sem Glúten, fermento, leite, óleo e sal. Em seguida, junte essa mistura ao frango e ao espinafre reservados. Coloque essa massa em uma forma untada com óleo e um pouco de Farinha de Arroz Tio João – Sem Glúten. Por cima, salpique queijo muçarela ralado. Leve para assar em fogo médio, a uma temperatura de 180° C, por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo (sem massa crua aparente).

Fonte: Josapar

Canjica caipira

Ingredientes

500 g de canjica pré-cozida

400 g de leite condensado SupraSoy

1 vidro de leite de coco

4 colheres (sopa) de SupraSoy Sem Lactose Original

400 ml de água

1 pedaço de canela em pau

3 cravos

Casca de 1 laranja

300 g de amendoim sem pele e tostado

3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture canjica, leite condensado, leite de coco, SupraSoy Sem Lactose Original já dissolvido na água, canela, cravos, casca de laranja e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Em seguida, retire a casca de laranja. Deixe esfriar e leve à geladeira. Em um processador, triture os amendoins com o açúcar até formar uma farofa. Na hora de servir, distribua em potes e coloque a farofa de amendoim por cima.

Dica: você pode fazer a farofa com castanha-de-caju.

Fonte: Josapar

Escondidinho de pinhão com carne seca

Ingredientes

500 g de pinhão sem casca cozido

1 xícara de caldo de legumes

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de noz moscada

Cebolinha a gosto

Sal

½ xícara de bacon picado

1 cebola picada

1 dente de alho picado

400 g de carne seca desfiada

1 lata (400g) de tomate pelado

1 xícara de queijo meia cura ralado grosso

Modo de preparo

Processar o pinhão adicionando, aos poucos, o caldo de legumes. Em uma frigideira, derreter a manteiga e refogar o pinhão processado, temperar com sal e noz moscada, acrescentar a cebolinha e ajustar a quantidade de caldo, se necessário. Reservar. Em uma panela, refogar o bacon, a cebola e o alho. Juntar a carne seca e deixar dourar. Acrescentar o molho de tomate e deixar cozinhar por 10 minutos. Adicionar a salsinha e reservar. Em um refratário, dispor a carne seca com molho e cobrir com o purê de pinhão. Acrescentar o queijo meia cura ralado e levar ao forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 15 minutos ou até dourar.

Fonte: Tastemade

Bolo de pamonha

Ingredientes

1 lata de milho verde

3 ovos

160 g de farinha de milho

210 g de açúcar

180 g de farinha de trigo

280 ml de leite

120 ml de óleo

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara de requeijão cremoso

Modo de preparo

No liquidificador, bater o milho, os ovos, a farinha de milho, o açúcar, 20g (3 colheres de sopa) de farinha de trigo, o leite, o óleo e o sal. Dispor em uma tigela, peneirar a farinha de trigo e misturar. Juntar o fermento em pó, delicadamente. Dispor em uma forma untada e polvilhada com farinha de milho e adicionar colheradas de requeijão sobre a massa. Assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 45 minutos ou até que esteja bem dourado.

Fonte: Tastemade, conteúdo de vídeo

Cupcake de fubá e carne seca

Ingredientes

1 xícara de milho com água

½ xícara de óleo

4 ovos

½ xícara de queijo parmesão ralado

1 ½ xícara de fubá

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de fermento químico

50 g de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300 g de carne seca cozida desfiada

Sal

¼ maço de salsinha picada

1 xícara de requeijão cremoso

Modo de preparo

Bater o milho, o óleo, os ovos e o parmesão no liquidificador. Em outra tigela misturar o fubá e a farinha de trigo. Juntar a mistura líquida. Por último, adicionar o fermento e incorporar delicadamente. Dispor a mistura de bolo em forminhas de papel e assar em forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 20 minutos. Refogar na manteiga, a cebola, o alho e a carne seca. Corrigir o sal se necessário e adicionar a salsinha picada. Reservar. Com auxílio de um cortador, fazer furinhos nos cupcakes e rechear com o requeijão e com a carne seca.

Fonte: Tastemade, conteúdo de vídeo