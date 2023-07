Armazém 110: botequim de qualidade

Sempre com casa cheia, o Armazém 110 se destaca pelo ambiente descontraído e pelo cardápio abrangente e diferenciado

Um dos bares mais queridos de Americana, o Armazém 110 nasceu do sonho de dois grandes amigos de terem um negócio juntos. O boteco tipicamente brasileiro fundado por Guga Nardini e Silvio Orlando Moraes Junior tem a qualidade em seu DNA e completa 11 anos de história, sempre com a casa cheia.

O Armazém 110 se destaca pelo ambiente descontraído e pelo cardápio abrangente e diferenciado – Foto:

O Armazém 110 tem como referência botequins de grandes capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O cardápio com gastronomia muito elogiada traz desde os clássicos, como coxinhas, bolinhos e pasteizinhos, até receitas autorais e inovadoras, como palmito empanado, bolinho de salame com queijo prato e sanduíche de brisket defumado, pioneiro na cidade. Às sextas e sábados, os pratos executivos são opções saborosas para o almoço.

A gastronomia elogiada traz desde os clássicos até receitas autorais, como palmito empanado – Foto:

O sanduíche de brisket defumado é outra receita autoral de sucesso no cardápio – Foto:

Além da cerveja ou do chopp trincando de gelados, o cliente tem à disposição uma variedade de drinques, representando desde a coquetelaria básica, com caipirinhas e caipiroscas, até a clássica, com gin tônica, Moscow Mule, Negroni, Jhonny’s Coffee, Whisky Sour e mais. A equipe de bartenders treinados e especializados está pronta para criar experiências únicas.

O bar oferece uma variedade de drinques, dos básicos até a coquetelaria clássica – Foto:

O ambiente agradável, descontraído e contemporâneo, possui TV para quem deseja acompanhar os jogos de futebol e mesas nas calçadas, sob árvores iluminadas. Também recebe a galera com preços especiais, divulgados antecipadamente pelas redes sociais.

Armazém 110

Endereço: R. das Paineiras, 110 – Jardim Sao Paulo, Americana – SP

Telefone: (19) 3621-3053

site: armazem110.com.br

R. das Paineiras, 110 – Jardim Sao Paulo, Americana – SP Telefone: (19) 3621-3053 site: armazem110.com.br Facebook: /armazem110

/armazem110 Instagram: @armazem110

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.