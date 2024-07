Aprenda a preparar Torta de Banana com Wrap Tradicional Jasmine

Quando surgir a vontade de comer doce, uma opção saborosa e saudável é a Torta de Banana preparada com Wrap Tradicional Jasmine. A receita traz a textura das castanhas e o doce sabor da calda de agave. Anote o passo a passo e aproveite!

Ingredientes:

2 bananas

1 wrap tradicional da Jasmine

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 pitada de cravo em pó

1 colher de sobremesa de canela

2 colheres de sopa de geleia sem açúcar de sua preferência

1 colher de sobremesa de óleo de coco derretido

1 Punhado de uvas passas

1 punhado de castanhas de caju ou amêndoas

Mel ou agave para finalizar



Modo de preparo:

Descasque as bananas e corte em rodelas não muito finas. Leve a um bowl, adicione o óleo de coco, o açúcar, o cravo e a canela. Misture bem. Acomode o wrap em uma assadeira, adicione a geleia e espalhe bem por todo o wrap. Disponha as fatias de banana de forma que cubra todo o fundo. Leve ao forno pré aquecido a 180 graus e asse por 10 minutos. Finalize com as uvas passas e castanhas e um fiozinho de mel ou agave.



Fonte: Jasmine Alimentos, empresa de fabricação de produtos saudáveis.