Aprenda a fazer Muffin de banana e mel para saborear nos momentos de pausa

Receita é deliciosa e nutritiva, ideal para acompanhar o cafezinho puro que também pode ser adoçado com mel ao invés do açúcar refinado

Muffin de banana com mel - Foto: Marca Baldoni

A hora do lanche pode ficar mais doce, saudável e nutritiva com essa receita de Muffin de banana e mel da Baldoni. A sugestão da marca pode vir acompanhada de um café puro adoçado com mel ao invés do açúcar refinado. Pronto, agora você já sabe qual é a dupla perfeita para saborear nos momentos de pausa. Aproveite!

Ingredientes:

1 banana

1 ovo

2 colheres (sobremesa) manteiga

1 colher (sopa) de Mel Baldoni

1 xícara de mix de castanhas e aveia

1 colher de chá fermento em pó

Cacau em pó e canela a gosto

Modo de preparo: