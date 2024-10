Aprenda a fazer em casa Cartola na Brasa

A banana é um dos alimentos mais consumidos no mundo. O Brasil é o quarto maior produtor da fruta no globo e são tantas receitas e formas de consumi-la que fica difícil escolher a melhor. O restaurante TiaTê, dos hotéis NANNAI, escolheu a Cartola, que é Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde 2009 – estado onde nasceu o grupo, e preparou uma versão na brasa da sobremesa.

Cartola na Brasa

Ingredientes: (1 porção)

150 g de queijo manteiga (em fatias)

1 1/2 banana prata grelhada na manteiga

1 1/2 colher (sopa) de açúcar

Canela em pó a gosto

100 g de massa filo assada com canela (para finalização)

Modo de preparo:

Grelhar as bananas: Corte as bananas ao meio no sentido do comprimento e grelhe em uma frigideira com manteiga até dourar levemente de ambos os lados.

Montagem: Coloque uma fatia de queijo manteiga sobre as bananas grelhadas. Adicione mais uma camada de banana e finalize com outra fatia de queijo por cima.

Assar: Leve ao forno pré-aquecido a 250°C por 5 minutos, ou até o queijo derreter e dourar.

Finalização: Retire do forno e polvilhe com uma mistura de açúcar e canela a gosto. Quebre a massa filo assada em pedaços crocantes e espalhe por cima para dar um toque final.

Dica: Servir ainda quente permite usufruir mais do contraste de texturas e sabores!