Ao invés de beber, que tal comer café?

Caviar de café

Ingredientes

¾ xícaras de café fresco

¼ de xícara de açúcar

½ colher de chá de ágar

1 xícara de óleo vegetal

Modo de preparo

Em uma panela, bata o café, o açúcar e o ágar, até que tudo esteja dissolvido. Ferva por 2 minutos. Deixe esfriar um pouco. Transfira para uma bisnaga e aperte uma gota de cada vez no óleo frio, para formar pequenas esferas. Use uma peneira para remover as esferas e hidrate com água. Use imediatamente, depois de secá-los levemente em uma toalha de papel, ou guarde-os em um recipiente fechado na geladeira.

Cupcake de Café

Ingredientes

4 ovos

5 colheres de sopa de manteiga derretida

2 xícaras de açúcar

1 xícara de leite

⅓ de xícara de café coado

½ xícara de chocolate em pó

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

350g de creme de leite fresco

200g de leite condensado

1 colher de sopa de cafá solúvel

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Bater na batedeira, os ovos até dobrarem de volume. Adicionar a manteiga, o açúcar, o leite, o café, o chocolate e a farinha. Por último, adicionar o fermento e misturar delicadamente. Dividir a massa em xícaras médias untadas e enfarinhadas e levar ao forno preaquecido 180 graus, por 25 minutos. Reservar. Em uma tigela, dispor o creme de leite fresco, o leite condensado e o café solúvel. Bater com a batedeira até obter ponto de chantilly. Colocar em uma manga de confeiteiro. Decorar os bolinhos com o chantilly e finalizar com raspas de chocolate.

Bolo formigueiro de café

Ingredientes

3 gemas

1 ¾ de xícara de açúcar

150 g de manteiga em temperatura ambiente

¾ xícaras de leite em temperatura ambiente

¼ xícara de café coado

1 colher (chá) de essência de baunilha

2 ¼ xícaras de farinha de trigo

⅓ xícara de granulado de chocolate

1 colher (sopa) de grãos de café tostados e triturados

1 colher de sopa de fermento químico

3 claras em neve

1 ½ xícaras de ganache de chocolate

Grãos inteiros de café para decorar

Modo de preparo

Com o auxílio de uma batedeira, bater as gemas, o açúcar e a manteiga. Adicionar o leite e o café coado, e continuar batendo. Juntar a farinha de trigo, o granulado de chocolate e os grãos de café triturados, e bater bem. Colocar o fermento e mexer delicadamente. Adicionar as claras em neve e misturar delicadamente de baixo para cima. Colocar em uma forma redonda com furo no meio, untada e enfarinhada, e levar ao forno pré-aquecido à 180 graus por 40 minutos. Depois de frio, finalizar o bolo com o ganache de chocolate e os grãos de café.

Tapioca de café

Ingredientes

400g de doce de leite

200g de creme de leite

1 colher de sopa de café passado + 160ml para tapioca

250 g de polvilho doce

100 g de calda de chocolate

50 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Em um recipiente, misturar bem o doce de leite com o creme de leite e o café. Levar a geladeira por 2 horas. Em um recipiente, dispor o polvilho e adicionar o café aos poucos. O ponto ideal é quando ao amassar a mistura na palma da mão essa ofereça certa resistência para quebrar. Com o auxílio de uma peneira, dispor a mistura sobre uma frigideira quente até cobri-la completamente. Quando a massa estiver unida e com as bordas mais sequinhas está pronta. Rechear e decorar com a calda de chocolate e com o chocolate picado.