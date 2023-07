Com raízes na colonização, cachaça conquista qualidade e público enquanto reflete a cultura brasileira

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com teor alcoólico de 38% a 48%

Bebida criada intencionalmente em um engenho de açúcar é considerada o primeiro destilado das Américas - Foto: Adobe Stock

Não se sabe exatamente onde, nem quando. Mas a cachaça nasceu com o Brasil, no início da colonização do território pelos portugueses. A bebida criada intencionalmente em um engenho de açúcar é considerada o primeiro destilado das Américas e na atualidade se destaca por comunicar a riqueza, a diversidade e as contradições culturais brasileiras.

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com teor alcoólico de 38% a 48%, que tem como matéria-prima exclusiva o mosto fermentado do caldo da cana-de-açúcar, segundo definição do IBRAC (Instituto Brasileiro da Cachaça), entidade representativa do segmento produtivo. Duas versões explicam o início da produção da cachaça no Brasil, que antecede o surgimento do pisco, da tequila e do rum.

A primeira aponta para o costume português de tomar a bagaceira, um destilado de casca de uva, o que teria motivado a improvisação de uma produção a partir da fermentação e destilação de derivados de caldo de cana-de-açúcar.

Já a segunda versão conta que, nos engenhos, durante a fervura da garapa para fazer o açúcar, uma espuma era retirada dos tachos e jogada aos animais. Com o tempo, o líquido fermentava, transformando-se em um caldo a que se dava o nome de cagaça, que parecia revigorar o gado.

Percebendo esses efeitos, os escravizados experimentaram e passaram também a bebê-lo. Então, experientes em técnicas de destilação, os portugueses começaram a destilar a cagaça, dando origem à aguardente de cana brasileira.

Também há controvérsias sobre o período e o marco zero do início da produção: há quem defenda ter sido em São Vicente (SP), em 1532; outros apontam para Itamaracá (PE), entre 1516 e 1526; e uma terceira história conta que Porto Seguro (BA) teria sido o berço da cachaça, em 1520.

“A premissa básica é de que onde tem açúcar, tem cachaça, por uma questão de processo produtivo, porque a base é a mesma, o caldo de cana. A cachaça é o Brasil na garrafa, e vem evoluindo. Os senhores de engenho também provavam a cachaça, mas ela entrou na dieta dos escravizados para, de uma certa maneira, pacificá-los em suas folgas. E ela vem povoando toda a evolução da sociedade brasileira, na música, na literatura, mas não é uma história tranquila, assim como o Brasil não é um país tranquilo, tem uma história tumultuada”, destaca Vicente Bastos, membro da diretoria executiva do IBRAC.

Vicente Bastos, membro da diretoria executiva do IBRAC: cachaças de qualidade diferenciada vem conquistando novos públicos – Foto: Ricardo Azoury _DIVULGAÇÃO

Dentre os tumultos, ele cita como exemplo a Revolta da Cachaça, no Rio de Janeiro (RJ), em 1660, que abriu caminho para a legalização da bebida no ano seguinte, após aumento excessivo de impostos, proibição e destruição de alambiques – ações do rei de Portugal motivadas pela intenção de proteger a bagaceira, diante do sucesso da cachaça.

Outro ponto é a compreensão que o próprio brasileiro tem da bebida destilada. “Temos aqui um ‘sentimento de vira-latas’, ou seja, tudo que é bom vem de outro lugar e o nosso não é tão bom assim. Temos misturadas aquela pessoa que consome cachaça porque existem produtos muito baratos, aquela que não consome porque acha que tudo o que é do Brasil é ruim, e aquela que consome a cachaça como uma afirmação maior do Brasil e da cultura brasileira. Essas pessoas perceberam que a cachaça pode ser um produto destilado de alta qualidade, que nada deve aos grandes destilados do planeta”, afirma Vicente, citando o uísque escocês e o conhaque, de origem francesa, como exemplos.

Uma característica que destaca a cachaça em relação a outros destilados é a possibilidade de usar não só o carvalho para repouso, armazenamento ou envelhecimento da bebida, mas também madeiras típicas de cada canto do Brasil, como amburana, jequitibá, amendoim, bálsamo, ipê, freijó, eucalipto, castanheira, entre várias outras, que trazem à tona sabores únicos e rebuscados.

Segundo Vicente, os últimos 30 anos foram muito positivos para o setor, que além de crescer também vem conquistando novos públicos com cachaças de qualidade diferenciada, muito além das grandes produções com preços baratos.

O sucesso é crescente também no exterior: a cachaça é exportada para 72 países e em 2022 o mercado bateu recordes – foram 8,6 milhões de litros e US$ 18,47 milhões exportados, o maior valor dos últimos 12 anos e 54,74% maior que as exportações de 2021.

QUALIDADE. A bebida que antes era vista como sem qualidade, sem padrão e artesanal demais “saiu debaixo e agora está em cima da mesa”, opina Lucas Benati, gerente da Destilaria Santa Capela, localizada em meio à plantação de cana-de-açúcar da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, em Santa Bárbara.

Lucas Benati, gerente da Destilaria Santa Capela, acredita que a qualidade crescente dos produtos é o que torna o público consumidor mais numeroso e criterioso – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Ele acredita que a qualidade crescente dos produtos é o que torna o público consumidor mais numeroso e criterioso. “O público realmente aprecia, não quer apenas ficar bêbado. Hoje vemos que as pessoas olham para a cachaça como se fosse um uísque, uma bebida nobre e clássica. Muitos jovens e mulheres estão procurando, e antes a gente notava mais pessoas de idade. É um patrimônio brasileiro, e isso gera muito valor. A cachaça não está ‘na crista da onda’ ainda, mas está chegando lá”, avalia o administrador.

Os principais diferenciais de uma boa cachaça, de acordo com Lucas, são matéria-prima de qualidade, produção de um caldo de cana totalmente limpo e temperatura controlada na fermentação, além de alambique moderno e bem cuidado para a destilação de uma cachaça completamente pura.

Depois da destilação, a cachaça branca fica armazenada em tonéis de inox por um ano, enquanto a envelhecida fica pelo menos um ano nos barris amadeirados. Quanto mais estudos, análises e controle de detalhes em todas as etapas da produção, melhor.



Já para a hora de degustar, ele lembra que a mixologia é um universo sem limites. “É muito legal porque muitas vezes ficamos restritos à caipirinha, mas é possível fazer vários drinques com ingredientes inusitados”, comenta, ressaltando a versatilidade da cachaça, bem aceita no frio e no calor, na praia e na montanha, “sem tempo ruim”.

Para harmonizar, Lucas considera que o paladar de cada pessoa é único, e cada um tem o direito de beber como desejar, mas indica queijos, tábuas de frios, panceta pururuca e massas. Com informações da Agência Brasil

A mundialmente famosa caipirinha

A boa fama da cachaça é alavancada pelos sabores da caipirinha, drinque clássico feito exclusivamente com aguardente de cana-de-açúcar, que marca presença em bares e restaurantes mundo afora. O que muita gente não sabe é que o coquetel teria sido criado como remédio para doentes da gripe espanhola (1918-1920).

Segundo o IBRAC, a receita popular era feita com limão, alho e mel – o que ainda hoje se usa para curar resfriados. Porém, como era bastante comum colocar um pouquinho de álcool em todo remédio caseiro, para acelerar o efeito terapêutico, a cachaça era comumente utilizada.

Um dia, alguém resolveu tirar o alho e o mel da mistura. Depois, acrescentaram algumas colheres de açúcar, para reduzir a acidez do limão, e o gelo veio em seguida, para espantar o calor. Há muitos relatos de que essa invenção teria acontecido em Piracicaba (SP), o que explicaria o nome do drinque, mas o Instituto não confirma essa última informação.

Acerte na escolha

Para comprar uma cachaça de qualidade, a primeira recomendação é observar na garrafa o registro do estabelecimento produtor no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Em 2021, 951 produtores brasileiros possuíam registro.

Outros indicativos de boa procedência são aspecto e odor, já que a cachaça precisa ser transparente e sem impurezas. O aroma não pode ser alcóolico demais e a experiência deve ser agradável, deixando um gosto suave na boca depois de engolir.