A vida acontece nos detalhes!

Planejar um almoço saboroso que surpreenda a família na correria do dia a dia é uma demonstração de cuidado e afeto. Pensando nisso, a Adria, a marca de massas, biscoitos e torradas da M. Dias Branco, sugere uma receita deliciosa e nutritiva, que promete agradar a todos: Salada de macarrão ao molho de mostarda com peito de peru e manga. A massa fica pronta em apenas 25 minutos, descomplicando a sua rotina na cozinha.

Salada ao molho de mostarda com peito de peru e manga

Ingredientes

1 embalagem de Penne Adria

150g de muçarela em cubos

100g de amêndoas sem pele e torradas em lascas

10 colheres (sopa) de maionese

6 colheres (sopa) de mostarda

8 colheres (sopa) de azeite

200g de peito de peru em cubos

1 manga sem casca em cubos

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

6 colheres (sopa) de vinagre

2 dentes de alho, amassados

Sal, pimenta-do-reino e folhas de rúcula à gosto

Modo de preparo

Comece preparando o molho de mostarda. Bata no liquidificador o açúcar mascavo, o vinagre, a maionese, a mostarda e o alho. Sem parar de bater, acrescente o azeite. Acerte o sal, tempere com a pimenta do reino e reserve. Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra a massa e esfrie em água corrente. Coloque em um refratário grande, acrescente o molho de mostarda e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Junte o peito de peru, a muçarela, a manga e misture delicadamente. Decore com as folhas de rúcula, salpique as amêndoas e sirva a seguir.

Rendimento: 8 porções