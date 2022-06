3 receitas vegetarianas para incluir no seu dia-a-dia

Personal chef cadastrada no GetNinjas ensina como adaptar o cardápio com refeições sem carne

Apesar da conscientização sobre os malefícios do consumo excessivo de carnes vermelhas, ainda há quem questione se substituições são efetivas. Muitos desconhecem, mas, vegetais, legumes, grãos e oleaginosas são alimentos ricos em ferro, cálcio e vitamina A e podem substituir o consumo da carne. Com o objetivo de promover hábitos alimentares mais diversos e saudáveis, o Getninjas, maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, convidou a Ana Regina Bonifácio, Personal Chef em São Paulo e criadora do “Tempero de Mãe”, para criar três refeições sem proteína animal, para os interessados em colocar em prática os hábitos saudáveis. Confira a seguir:

Café da manhã

O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. A profissional recomenda um mousse de chia com água de coco e frutas.

Ingredientes

1 copo de água de coco (de preferência natural)

2 colheres de sopa de chia

1 xícara de frutas de sua preferência (podendo inovar todos os dias, substituindo a água de coco por suco de fruta natural)

Modo de preparo

Coloque a chia em um liquidificador e adicione a água de coco e as frutas de sua preferência. Bata tudo e deixe hidratar alguns minutos. Decore com pedacinhos de frutas e sirva gelado.

DicaNinja: Com água de coco, a receita pode ser feita no dia anterior, com suco de frutas, o ideal é fazer 2 horas antes de servir.

Almoço

Para um almoço cheio de nutrientes, super colorido e completo, a dica é um quibe de quinoa, abóbora cabotia e proteína de soja.

Ingredientes

1 cebola ralada

2 dentes de alho bem picados

2 ml de azeite

1 xícara de chá de quinoa cozida no caldo de legumes

2 xícaras de chá de purê abóbora cabotia

1 xícara de proteína de soja hidratada e bem espremida

1/2 xícara de chá de hortelã picado (se preferir, pode colocar um pouco mais)

Pimenta do reino branca (opcional)

Modo de preparo

Cozinhe, amasse e reserve a abóbora cabotia. Em uma panela, refogue a cebola e o alho com azeite, misture bem a proteína de soja e a quinoa. Tempere com sal, pimenta do reino branca e a hortelã, confira o sal e retire do fogo. Divida esse refogado em duas partes. Em uma vasilha funda, misture bem a abóbora com metade do refogado de quinoa e proteína de soja. Unte um refratário médio com azeite e molde metade da massa no fundo da forma. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa por cima. Passe um pouco de azeite para dourar e leve ao forno por 20 minutos. Sirva com salada colorida de rúcula, alface, tomate cereja, castanhas e amêndoas.

Jantar

Ingredientes

180 gramas de mandioquinha

30 ml de azeite

7 folhas de sálvia

200 m de caldo de legumes caseiro;

1 cebola picada em quadrados pequenos

40 gramas de sal

Modo de preparo

Descasque as mandioquinhas e leve-as ao fogo. Para refogar, utilize azeite, sálvia e cebola. Observe até transparecer a cebola, coloque a mandioquinha e em seguida, acrescente o caldo de legumes caseiro. Quando a mandioquinha estiver bem cozida, retire da panela e reserve o caldo. Passe a mandioquinha ainda quente na peneira e coloque o preparo de volta no caldo. Tempere com sal e pimenta a gosto e sirva quente.

DicaNinja: Utilize croutons ou snacks de legumes por cima para dar uma crocância.