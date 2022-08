Especialista explica como lidar com adolescentes rebeldes

Quem nunca ouviu falar em “rebeldes sem causa”? Ou “a ovelha negra da família”? Quem tem filhos adolescentes, ou mesmo trabalha com essa faixa etária como professor, por exemplo, sabe bem o que é ouvir – e até mencionar – esses termos. Mas será que eles estão corretos? Pode-se considerar, afinal, que um adolescente é rebelde simplesmente para chamar a atenção?

A resposta é não. Essa “rebeldia” é um comportamento que faz parte de uma fase de construção de identidade – fase esta que precisa ser mediada. Segundo o professor de Formação Humana do Colégio Bom Jesus, Cornélio Schwambach, pesquisas indicam que o cérebro de um adolescente passa por muitas transformações, ou seja, está em movimento maior do que o dos adultos. Essas mudanças constantes é que refletem nas alterações de comportamento. “Costumo até dizer aos meus alunos para não tomarem decisões muito críticas na adolescência porque provavelmente na vida adulta eles poderão se arrepender”, comenta o professor.

Rebeldia na adolescência é natural, mas precisa ser mediada por pais e professores – Foto: Adobe Stock

Por isso, pais e professores – que são as “autoridades” mais próximas dos jovens nessa fase – devem ter alguns cuidados. De início, entender que o adolescente precisa, sim, ‘ser rebelde’, de certa forma. Mostrar suas opiniões, mas sempre com educação e respeito. “Para nós, educadores, é até difícil encarar essa discórdia, porque ela pode soar, muitas vezes, como desrespeito. Ainda assim, nós precisamos nos posicionar. Não dizer a eles simplesmente ‘não pode’, mas argumentar por que determinado fato ou opinião pode estar errado”, observa. “É interessante ajudá-los a chegar às suas próprias conclusões, e não dar a receita pronta a eles. Além disso, mostrar as consequências de seus atos”, aconselha Cornélio.

Segundo o professor, os pais também precisam aprender a ser mais compreensivos, flexíveis, entender que sabem o que é mais correto para seus filhos, mas dar abertura para o novo. “Assim como o cérebro de um adolescente precisa evoluir, é preciso compreender que o nosso também tem essa necessidade. É fácil? Não, não é fácil. Tanto que muitos adolescentes são agressivos porque aprenderam com seus pais, o que leva a resolverem os confrontos com agressão”, observa o professor.

Assim, é preciso compreender que o jovem clama por limites e não por imposições. Tentar pensar “fora da caixa” na tentativa de entendê-lo – ser empático – torna-se cada vez mais importante nessa fase da vida. É necessário ainda prestar atenção e ‘ligar o alerta’ para algo que não está dentro do esperado.

Outro ponto a se considerar é que o adolescente se compara com seus colegas. Porém, a comparação pode gerar uma maior ansiedade em ser igual ou superior ao outro, na ideia de que ele precisa conseguir atingir seus objetivos de qualquer forma. “Essa tensão pode ser maior quando ele é cobrado, por exemplo, no período de provas”, exemplifica o professor.

Cornélio atenta também para o excesso de permissividade. Segundo ele, o adolescente não consegue entender ainda o limite entre a amizade e o papel do pai e da mãe. “A família é a base do equilíbrio e do bom desenvolvimento acadêmico, psicológico e social do adolescente. Acredito que tanto o autoritarismo como a permissividade são os extremos na educação dos filhos, creio que a parentalidade positiva é mais eficiente. Educação firme e gentil. Gosto da ideia da margem (pais) e rio (filhos). Creio na concepção do amor como uma decisão, por isso, se eu amo, eu respeito”, avalia.

Novamente, é preciso também pensar na formação cerebral dos adolescentes. “Poderíamos pensar que as experiências amadurecem o cérebro, e isso em parte é verdadeiro, pois elas podem levar a mais conexões e aprendizagem. Mas para esse amadurecimento acontecer é necessária a presença de um córtex frontal mais desenvolvido, o que não é comum na fase da adolescência”, finaliza.

Segundo o professor, mandar ou impor pode até causar o efeito contrário, afastando o jovem. “Se você indica para uma criança o que ela deve fazer e faz, é possível oferecer-lhe uma recompensa. Dizer, por exemplo, que seus pais ficarão felizes se ela fizer isso. Com o adolescente essa abordagem não funciona, pois dizer a ele ‘faça isso’ ou ‘faça aquilo’ pode até mesmo afastá-lo. É preciso ajudá-lo a resolver seus desafios por si mesmo. Dizer a ele quais serão as consequências”, alerta o professor.