Especialista de Americana explica como excesso de telas pode atrapalhar desenvolvimento infantil

Com acesso às telas de televisão, computador, tablet ou celular mais cedo do que o recomendado e sem limitações de tempo na rotina, a tendência é que as crianças tenham períodos cada vez mais curtos de brincadeiras, o que pode trazer graves consequências para o desenvolvimento. A falta de estímulos atrapalha a compreensão das noções de causalidade, tempo e espaço, com prejuízos na vida escolar.

O alerta é da americanense Ana Lúcia P. de Camargo, que é pedagoga e especialista em relações interpessoais, mestre e doutoranda em Educação pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e pesquisadora do LPG (Laboratório de Psicologia Genética), da universidade.

“Vemos um atraso muito grande. Quando a criança fica muito em frente às telas, não desenvolve nas brincadeiras as chamadas estruturas infralógicas. Na escola, são crianças que não se dão bem na matemática, porque não desenvolveram noções de tempo e espaço. Ou sentem dificuldades na alfabetização, porque ainda não compreenderam a causalidade, que a escrita corresponde à fala. São noções capazes de impactar toda a educação e desenvolvimento da criança”, afirma.

Segundo a pesquisadora e autora Ana Lúcia, pais não precisam proibir telas, mas sim limitar – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Ana Lúcia explica que as brincadeiras comuns da infância possibilitam experiências com o mundo real e aprendizagens através dos meios físico e social que não são ensinadas pelos cuidadores mas são úteis por toda a vida. Como exemplo, ela lembra dos jogos de queimada, quando participantes fecham um dos olhos para mirar o lance da bola. A mirada é desenvolvida espontaneamente e está relacionada a noções de perspectiva, projeção e medidas, ou seja, noções de espaço.

“A criança precisa desenvolver noções para viver neste mundo e ter seu cotidiano, sua realidade infantil. Diante de um problema real na brincadeira, para que a diversão continue, é preciso resolver. Mas, em frente às telas, o problema é virtual, e não real, portanto, a criança não consegue interagir com ele”, complementa.

Segundo a especialista, muitos casos atendidos no LPG são de famílias com crianças e queixas em relação ao mau-comportamento, falta de organização e dificuldade de aprendizagem. Embora haja suspeitas de transtornos, é comum constatarem a falta de estímulos para o desenvolvimento.

Ana Lúcia considera a relevância das tecnologias em nosso cotidiano atual e afirma a necessidade de limites – não necessariamente proibições.

“Os pais têm essa responsabilidade. Eles podem propor outras atividades, que muitas vezes nem são conhecidas pelas crianças de hoje, como brincadeiras populares de rua, fazer uma pipa ou assar um bolo, sempre com desafios para pensar. A criança pode chorar, espernear, mas os pais são os adultos na relação. As telas não darão condições de desenvolvimento e educação”, diz.

Pesquisadora e autora Ana Lúcia conclui trilogia e prevê novos livros neste ano, voltados aos professores – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Livros estimulam desenvolvimento de estruturas infralógicas

A literatura infantojuvenil é apontada pela pesquisadora como uma ferramenta eficiente para estimular o desenvolvimento dos pequenos, capaz de agregar diferentes tipos de repertórios. Ela é autora da “Coleção Três Meninos”, publicada pela Editora Adonis, que tem o objetivo de ajudar pais e filhos na construção das estruturas infralógicas na primeira infância.

São três títulos, com ilustrações de Paulo R. Masserani: “O menino Rafael: há tempo para tudo”; ”O menino Artur: há uma explicação para tudo” e “O menino Felipe: Há espaço para tudo”.

O livro que fechou a trilogia teve lançamento neste sábado (16), em Adonópolis. A história de Felipe mostra a necessidade de acessibilidade de uma criança que ele conheceu, com quem gostaria de brincar, e da busca por uma solução para que ela tenha acesso ao cantinho de invenções do protagonista.

Tempo de tela

Diretrizes recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Academia Americana de Pediatria recomendam que crianças de até 2 anos de idade não tenham qualquer contato com nenhum tipo de tela. Para crianças com idade entre 2 e 5 anos, é recomendado o limite de 1 hora por dia. O tempo aumenta para 2 horas para crianças de 6 a 12 anos, e para três horas a partir de 13 anos.