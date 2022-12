Verão 2023, confira as tendências de cores para a próxima estação

Com a proposta de levar frescor e modernidade aos ambientes, os tons neutros estão sendo a maior aposta para a tão aguardada estação

Está aberta a temporada de verão 2023, que neste ano tem como destaque as cores neutras, ocres e tons vibrantes que remetem a natureza e ganham espaço para brilhar nas tendências do mundo da decoração.

Mesmo com os tons vibrantes em alta, para a decoração, as cores mais discretas ganham relevância. Com isso, a gerente de produtos da Bella Janela, fabricante de cortinas da América Latina, Tatiana Hoffmann, separou seis cores que vão ajudar a compor uma decoração veraneia e fresca ao seu ambiente.

Off White – o “quase branco” tem ganhado espaço no mundo da decoração, a cor se assemelha a um branco levemente amarelado ou acinzentado, que consegue navegar entre as duas cores e ser um tanto quanto mais moderno.

Nude – bem parecido com o bege, a cor que se aproxima a um tom de pele, pode ser utilizada com delicadeza dentro dos ambientes, combinando-as com o restante da decoração.

Azul – a cor do mar, pode ser muito utilizada em detalhes como nos xales, que sobrepõem as cortinas, ou em almofadas, trazendo frescor e leveza ao ambiente.

Cinza Claro – o cinza claro vem tirando a mesmice de cada ambiente, o tom oferece tranquilidade e paz aos ambientes e pela facilidade de combinação com outras cores, vem ganhando destaque na decoração.

Branco – um clássico nunca perde seu lugar, o branco continua sendo a cor mais pedida e, assim como o cinza, é fácil de combinar com todo o ambiente, uma almofada ou um xale de cor vibrante dão um toque especial ao local e podem ser mais facilmente trocados, conforme as tendências da moda entre os tons neutros, porém, pode ser visto como uma cor que suja muito facilmente, por isso, optar pelos outros tons, muitas vezes é coerente.

Ocre – nada mais é que uma variação do laranja. O ocre compõe a cartela de cores quentes do verão que, se utilizados como itens decorativos, podem transmitir a sensação de casa de praia.

“Combinando estes tons com tecidos leves, frescos ou até mesmo transparentes, o poder de purificar a cartela de cores da temporada de verão, é assertivo, assim, conseguindo manifestar tranquilidade, paz e simplicidade da estação”, conclui Tatiana Hoffmann.