Transforme uma caneca em decoração ou presente de Natal

Com criatividade e alguns materiais é possível entrar no clima de Natal dando novo valor a uma caneca. A criação de uma caneca de Boneco de Neve segue o conceito Do It Yourself, ou “Faça Você Mesmo”, que estimula a renovação de objetos a partir de itens acessíveis às pessoas. Que também pode se transformar em decoração ou em presente.

Passo a passo ensina a criar um Boneco de Neve para ser fixado na caneca – Foto: Divulgação

A customização da caneca utiliza os adesivos da Loctite Durepoxi Branco, Durepoxi Líquido e Super Bonder. Um detalhe interessante: os adesivos da marca Loctite, da Henkel, promovem alta fixação e permitem que a caneca seja lavada sem danificar e descolar a arte.

Quer saber como criar o Boneco de Neve na caneca? Então, siga o passo a passo da decoração produzida pelo Ateliê Maria Flor.

Materiais

Caneca (pode ser de qualquer cor)

Loctite Durepoxi Líquido

Loctite Durepoxi Branco

Loctite Super Bonder

Tinta acrílica branca brilhante

Pincel fino

Verniz spray (opcional)

Tinta (pode ser preta ou escura)

Palito de dente (opcional)

Tesoura com ponta

Passo a passo

Passo 1 – Para começar, o Durepoxi Branco deve ser bem misturado, tornando as duas partes em uma massinha homogênea e ter um melhor acabamento. Modele a peça e após a sua secagem, pinte com a tinta acrílica. Para fazer o corpo do boneco de neve, faça uma bolinha com o Durepoxi Branco e apoie a bolinha na superfície da caneca (para a massa ganhar o formato da caneca) e achate.

Passo 2 – Para fazer a cabeça do boneco de neve, repita o procedimento do passo 1, só que fazendo uma bolinha menor. Com uma tinta escura, crie os olhos, as sobrancelhas e a boca.

Passo 3 – Para fazer os braços, faça dois rolinhos com a massa e achate as pontas para formar as mãozinhas. Com uma tesoura, faça um corte em forma de L para formar o dedo. O botão da camisa do boneco pode ser feito com um pedaço de massa Durepoxi Branco colado com uma gotinha de Super Bonder ou então pode ser feito diretamente passando o pincel com tinta da cor que preferir.

Passo 4 – Para fazer o nariz, faça um pequeno rolinho e afine uma das pontas, deixando em formato de cone. Use uma tinta (pode ser laranja) para colorir o nariz.

Passo 5 – Para fazer o fone, achate o Durepoxi Branco e cole em cima da cabeça. Faça duas bolinhas, achate e cole em cada lateral.

Passo 6 – Para fazer o cachecol, faça um rolinho, achate e com uma tesoura faça pequenos cortes nas pontas para formar a franja.

Passo 7 – Para fazer a bengala, faça um rolinho e curve uma das pontas.

Passo 8 – Depois que o boneco de neve foi gerado, chegou a hora de colar a figura natalina na caneca. Passe o Durepoxi Líquido na parte de trás do boneco e fixe na caneca. Se quiser, antes de fixar, acrescente algumas gotinhas de Super Bonder na parte de trás do boneco para reforçar.

Dicas importantes

1: Espere a massa do Durepoxi Branco secar bem para iniciar a pintura do boneco de neve (nariz, cachecol, fone e outros detalhes no corpo do boneco).

2: Para fazer o rosado nas bochechas do boneco, passe um pouquinho de blush usando uma haste flexível de algodão.

3: Pequenas bolinhas dão efeito de neve e podem ser colocadas na superfície da caneca. Aproveite as sobras da massinha e fixe com uma gota de Super Bonder. Caso queria fazer as folhas verdes, faça pequenas coxinhas, achate e faça as marcações com a ponta da tesoura. As estrelas complementam a decoração da caneca e podem ser feitas com cortadores usando a massa do Durepoxi Branco.

4: Caso queira reaproveitar um material quebrado para fazer sua arte, utilize Loctite Super Bonder em pequena quantidade nos espaços quebrados, seja da caneca, copo ou pote, e una as peças, segurando por alguns segundos. Deixe secar bem antes de aplicar a criação.