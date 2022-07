Transforme seu banheiro

Que tal incluir mais cores no décor do banheiro? Muitas pessoas ainda têm receio de ousar na composição desse ambiente, mas a boa notícia é que está cada vez mais forte a tendência dos revestimentos coloridos! É exatamente aquele empurrãozinho para quem busca uma alternativa diferente! A partir de uma única cor mais alegre, ou a paginação realizada com diversos modelos, é possível sair do comum. A Cerâmica Atlas, líder na fabricação de pastilhas de porcelana e cerâmicas grés de pequenos formatos, apresenta inspirações que vão surpreender a todos. Confira!

Neste projeto, o banheiro recebeu os revestimentos hexagonais Nave e Sirius | Projeto de Mariana Pollachi e foto de Mara Lúcia Garcia – Foto:

Além de apresentarem cores incríveis e diversos formatos, os revestimentos cerâmicos e as pastilhas de porcelana possuem outros benefícios. São bem-vindos em paredes e pisos, de áreas secas ou molhadas, pois proporcionam baixa absorção de água, controle de temperatura do ambiente, além de facilidade para instalação, manutenção e limpeza diária.





Projeto de Gabriel Valdivieso. Foto: Gui Gomes Os banheiros apresentam uma atmosfera leve e delicada. Projetos de Edney Vanny e fotos de Filipe Araújo

Personalidade

Para agregar ainda mais valor, as peças estão cada dia mais modernas, intensas e versáteis, possibilitando diversas ideias para quem deseja inovar. Nesse sentido, há um portfólio repleto de opções.

Hexagonais & coloridos

O revestimento hexagonal Malbec rouba a cena desta sala de banho, projeto de Beatriz Quinelato | Foto: Luis Gomes – Foto:

Resgatando a memória afetiva da decoração de décadas anteriores, os banheiros com revestimentos hexagonais e coloridos estão em alta. A Cerâmica Atlas explora dois formatos diferentes, as pastilhas de porcelana com 2,65 cm e os revestimentos cerâmicos hexagonais, com 22,6 cm.

“O revestimento hexagonal proporciona um visual diferente, leve e com muita personalidade. Também indicamos agregar mais de uma cor das peças em seu projeto, criando diferentes composições para um ambiente moderno”, conta Cristina R. Brisighello, diretora da empresa.