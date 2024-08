Teto vinílico como elemento de integração e conforto em morada

A Residência Wood, projeto da arquiteta Ana Dalosse, visou proporcionar o total aproveitamento dos espaços. Em um terreno de 300m2 e área construída de 340m2, a proposta foi trazer elementos naturais e um térreo totalmente aberto.

Na busca por soluções funcionais e sofisticadas que atendem ao perfil dos moradores, cada escolha privilegiou mobiliários e acabamentos com uma estética clean e acolhedora, somada a praticidade e baixa manutenção. Assim, living e gourmet foram integrados com Teto Vinílico Teca Bege, complementando com o aconchego do amadeirado. As portas niveladas no forro deram a ideia de continuidade com o vinílico que transpassa para o beiral exterior, trazendo unidade de tons com o interno da casa.

“Quisemos aplicar Teto Vinílico pelo fato de ter um custo mais acessível se comparado a madeira natural. Gostaríamos de um tom claro que não seria possível alcançar com a madeira, assim como a integração com a área externa, que o MDF não permitiria”, ressalta Ana.

Da mesma forma, o living traz mobiliário que oferece fluidez estética, uma vez que o sofá em ilha não tem encosto que delimita o direcionamento para os assentos. Essa configuração colabora para trazer maior liberdade de uso, já que é possível acomodar-se para aproveitar a sala de TV ou a área externa.

Para potencializar a sensação de bem-estar e contato com a natureza, jardins verticais ganharam uma vegetação densa. As folhagens levam frescor às áreas de respiro externas, tanto próximo ao living, como na área de piscina, compondo sutilmente com as tonalidades de madeira.

