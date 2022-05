Tendências para o Outono-Inverno

Algumas tendências outono-inverno não saem de moda e, além de deixar a casa mais bonita, trazem a sensação de conforto e acolhimento. Esse ano, a estação promete deixar de lado os tons pálidos e claros para dar lugar às cores que atendam às necessidades atual de carinho e tato, calmaria e restauração, enquanto expressam o desejo pela libertação e alegria de estar vivo. De acordo com os principais institutos de pesquisas de tendências, as paletas têm um apelo atemporal, inspiradas na natureza, com suas cores e vibração.

Uma dessas cores é o amarelo ocre, que inspirou a criação do novo padrão de superfícies de revestimentos da Duratex. O Ocre Solar, da linha Velluto, proporciona momentos mágicos que movimentam tamanha força capaz de energizar em questão de minutos. A cor da luz, a cor do sol, que age de modo alegre e estimulante. Ela “irradia”, são estímulos que nos impulsionam para ser e fazer, para agir e iniciar. A leveza macia que vem de encontro e parece nos abraçar para o convite a um novo despertar. Sua tonalidade traz luz, alegria e reenergiza os ambientes onde é utilizada, podendo complementar composições mais neutras, sendo uma excelente opção para uso com madeiras de tom médio e escuros. O toque macio da linha Velluto nos conecta ainda mais com o padrão intensificando nosso bem-estar.

Verde, a cara do Brasil

Da linha Velluto, há o padrão Verde Floresta, que nos lembra tons da vegetação e representa a exuberância da vida ao ar livre, promovendo o anseio de respirar profundamente, oxigenando e revitalizando. Uma cor agradável, refrescante e revigorante que representa novos começos. Oferece a autoconfiança, representa o contato que almejamos com a natureza, com nós mesmos e com um propósito maior. Nas composições, pode intensificar o efeito calmante quando composto com madeiras claras e tons pastéis ou trazer mais energia quando composto com madeiras mais aquecidas e tons terrosos mais intensos.

Espaço para rituais de bem estar

No entanto, a estação mais charmosa não é feita apenas de cores. Alguns produtos podem fazer toda a diferença para ajudar o consumidor a desfrutar a transição de temperatura com todo o aconchego. É o caso das banheiras Deca, que transformam banheiros em espaços para rituais de bem-estar e autocuidado. A versão com degrau traz um assento interno que amplia a ergonomia e conforto durante o uso. Com design clean e cantos arredondados, dá o tom de suavidade aos espaços de relaxamento.

Banho só se for quentinho

E, por falar em banhos quentinhos, o chuveiro Hydra Falls Digital é ideal para o conforto em qualquer estação do ano. Sinônimo de inovação, ele apresenta três tipos de jato em um mesmo produto: jato ombro a ombro, jato concentrado e jato extra (ducha manual). A coluna de banho robusta concentra os botões seletores de jato e temperatura. Na versão digital, conta ainda com um visor que apresenta a temperatura precisa do banho. A ducha manual segue o padrão de dimensões maiores e pode ser instalada na estrutura do chuveiro ou outro ponto do box, ampliando o conforto durante o banho.

Cores quentes nos dias frios

O segmento de revestimentos cerâmicos também vai de carona na estação. Paredes, pisos e mobiliários, além de estilo, podem trazer sensações e soluções que trazem bem-estar. A coleção Visione, da Ceusa, tem tons mais quentes que propiciam aconchego para aqueles dias mais frios. A inclusão de elementos em amarelo remete à natureza – à queda das folhas de outono, trazendo mais protagonismo para o ambiente. Fluidez e geometria na mesma estampa, por meio do entrelaçamento de linhas retas e curvas, criam um efeito óptico para trazer mais força aos projetos.

Serenidade e introspecção

Outro exemplo perfeito para a estação é o lançamento Palco, da Portinari. Inspirada no freixo americano, madeira nobre caracterizada pela suavidade e elegância, as peças têm veios longitudinais e formato longilíneo, que trazem as sensações da madeira e a facilidade do porcelanato. As peças, mais intimistas, criam um refúgio no ambiente, trazendo sensação de serenidade e introspecção. Perfeitas para criar um espaço para receber os amigos e dividir momentos de aconchego com a família.

Tendência com conforto térmico

Os pisos laminados Durafloor também entram na estação trazendo tendências e o conforto térmico, qualidade inegável dos produtos Durafloor. Inspirada na força e poder da natureza, a linha Nature apresenta o padrão Pau-Ferro Natural. Representante das madeiras brasileiras, o padrão traz personalidade aos ambientes através de suas catedrais marcadas e nuances de cor dos seus veios dourados. Ao lado de outras madeiras tradicionais como o Freijó Puro, Jequitibá Rosa e o Cumaru Raiz, ele chega para trazer ainda mais brasilidade para a linha, sem deixar de lado sua elegância nostálgica e a proposta new vintage que agrega originalidade aos ambientes.