Tendências na decoração

A pandemia fez com que muitos profissionais repensassem o uso de alguns elementos decorativos, texturas e materiais

Minimalismo nunca sai de moda e ainda permanece como um dos estilos mais aplicados nos interiores - Foto: Celina Germeer

O ano já começou e um segmento que sempre precisa de novidades é a arquitetura. Pensando nisso, a arquiteta Silmara Lanatovitz, proprietária do Silmara Lanatovitz Arquitetura, Decoração & Design visualiza algumas práticas incorporadas ao novo normal e que segue como tendência para 2023. “Acredito que o uso inteligente de alguns elementos como a tecnologia, a valorização do design brasileiro e o uso de superfícies de fácil desinfecção fiquem permanentemente nos pedidos de clientes aos arquitetos, decoradores e design de interiores”, diz Silmara.

Lanatovitz descreve 5 tendências na produção de ambientes para este verão que começam a ganhar volume nos pedidos.

Ambientes mais integrados e compactados

Outra tendência observada nos últimos dois anos é a preferência pelos ambientes integrados para o melhor uso coletivo, especialmente cozinha e sala de estar. Agora já são pedidos nos projetos a unificação e integração de várias funções dentro da casa e a facilitação. O estilo de studio reflete esta tendência. Apartamentos com cômodos compactados e que dispõem de um dormitório que é delimitado por suas paredes.

Valorização do design brasileiro x elementos naturais

A pandemia fez com que muitas pessoas trocassem a cidade pelo interior e/ou litoral. Neste êxodo temporário, a natureza passou a inspirar muito mais. A madeira clara, a palha, pedras e cores terracota estarão presentes tanto na área externa quanto na interna, onde a iluminação natural também será muito valorizada. Paralelamente, artistas brasileiros consagrados e anônimos tiveram uma valorização muito forte.

Minimalismo

O minimalismo nunca sai de moda e ainda permanece como um dos estilos mais aplicados nos interiores. O que agrega como tendência para o esse ano é que vem tornando os ambientes mais acolhedores, com pitadas de cores mais clássicas, obras de arte e formas mais fluidas.

Superfícies com novos materiais

A mudança de mentalidade sobre a utilização de materiais mais sintéticos já é vista com outros olhos. Materiais mais ou menos porosos, tapetes e capachos com sanitizante e até luzes ultravioleta e ozônio são tendência. A desinfecção das superfícies, colocação de tampo de vidro ou pedras em marcenarias, tecidos de fácil higienização e redução de itens de decoração também já são constatadas. A conscientização nas escolhas dos materiais, definição dos espaços e praticidade são fatores muito mais relevantes agora para elaboração dos projetos do que só somente o quesito estético.

Mais tecnologia x projetos de automação

Casas maiores e ambientes coletivos, como condomínios, devem ter iluminação mais aconchegante e/ou natural. Assim, a automação de ambientes cresceu com a pandemia como a adequação para aspiração de pó, acionamento automático de eletrodomésticos à distância.e luzes inteligentes. Outras funções que não deixem as pessoas sobrecarregadas de tantas tarefas tendem a crescer ainda mais.