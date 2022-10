Tecidos performáticos x tecidos de decoração

Os tecidos estão há muitos anos presentes no cotidiano das pessoas. Na decoração, eles são essenciais para oferecer personalidade, estilo e segurança no mobiliário, sendo um diferencial nos projetos de interiores e exteriores.

Hoje existem muitas opções no mercado, variando as cores, estampas e acabamentos. Entretanto, a escolha deve ir muito além do melhor design ou do produto mais bonito. Existem diferenças importantes entre os tecidos performáticos e os que servem apenas para decoração. Tudo vai depender dos ambientes e de como é dinâmica na casa.

Os modelos performáticos são mais resistentes ao uso e altamente duráveis. Podem repelir líquidos, sujeiras, unhas dos animais de estimação, além de facilitarem a limpeza. Já os de decoração são perfeitos para proporcionar beleza aos espaços, mais focados na estética e sensíveis às abrasões.

Então, como selecionar o tecido ideal? A Maiori Casa, marca especializada em tapetes feitos à mão e tecidos de alta performance, traz as principais informações sobre cada um deles. Confira a seguir:

Tecidos performáticos

Pet friendly

O tecido “pet friendly” é, comprovadamente, 100 vezes mais resistente do que os modelos comuns, em relação a abrasão e unhas de animais domésticos.

Tecidos resistentes a líquidos e manchas gordurosas

Essa categoria é ideal para lares com crianças pequenas. Por ser tratada com fios e por imersão, evita a percolação de líquidos e sujeiras em geral, permitindo que sejam facilmente eliminados das superfícies como sofás, cadeiras e poltronas.

Easy clean

Nesse caso, os fios são recobertos com uma camada de silicone. Isso possibilita uma fácil remoção de todo tipo de manchas, inclusive aquelas feitas com caneta. Um pano com água ou álcool já resolve a questão!

Tecidos “outdoor”

Jardins, varandas, áreas gourmet, entre outros, também podem receber móveis com tecidos específicos. Porém, aqui eles precisam de um tratamento especial para aguentar as intempéries do clima. Esses modelos permitem a exposição aos raios UV por serem tintos em massa, processo em que o pigmento é colocado dentro dos fios durante a extrusão. Além de serem resistentes aos líquidos, antiácaros e contarem com uma camada de aloe vera e icaridina, um repelente de insetos em geral.

Tecidos para decoração

Jacquard

Fabricados em teares jacquard, eles formam desenhos com fios de diversas cores, sendo uma construção mais complexa. Os detalhes em alto e baixo relevo brincam com as possibilidades. São indicados para tapeçar cabeceiras, almofadas e até sofás.

Tramados

Os modelos tramados reproduzem cestarias e tramas naturais, como os famosos “tweeds”. São responsáveis por trazer a beleza das formas entremeadas encontradas na natureza para dentro de casa. Um lindo toque bucólico!

Estampados

As estamparias digitais criadas pela marca seguem tendências de cores e formatos que aparecem nas passarelas e ambientes luxuosos do mundo todo. Elas revestem elegantemente de mobiliários às paredes de espaços diversos, sejam residenciais ou corporativos.

Bouclés

Essa técnica vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, proporcionando extrema maciez e encantamento. Os tecidos têm fácil adaptação às estruturas orgânicas, além de novas e inusitadas construções que propiciam uma forte resistência desses materiais.