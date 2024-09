Refúgio verde: soluções de paisagismo transformam imóvel

Antes de tudo, uma casa precisa ser um espaço para recarregar as energias de seus moradores. Por isso, apostar em ambientes repletos de verde consiste em uma forma de aumentar a conexão com a natureza e, consequentemente reduzir o stress do dia a dia (mesmo para quem mora em grandes cidades). Um bom exemplo disso pode ser visto em uma residência no Bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, em que o escritório de arquitetura paisagística Landscape Jardins – liderado por Claudio Pedalino e Gabriela Setta – promoveu uma série de mudanças em prol da harmonia do lar. Confira os detalhes abaixo.

Mudar é preciso!

Para entender como o trabalho foi realizado, é preciso conhecer antes o histórico do endereço. Tudo começou com a necessidade de uma reforma na casa já existente, que ficou a cargo do escritório Migs Arquitetura. No entanto, isso também demandou uma revitalização no paisagismo a fim de valorizar cada ambiente, pois o local contava com poucas espécies e um ar sem graça. Então, foi assim que a Landscape Jardins foi escalada para uma transformação. O principal pedido dos moradores foi a criação de jardins densos, para que a família se sentisse abraçada pelo verde.

“No caso de reformas residenciais, sempre buscamos aproveitar ao máximo a estrutura do imóvel, assim como manter as espécies que já foram cultivadas antes de iniciar os trabalhos. Depois de mapear os pontos fortes e fracos, nós então realizamos as alterações que realmente precisam ser feitas. Para isso, buscamos incluir soluções criativas, a fim de tornar os espaços verdadeiros refúgios” conta Claudio Pedalino.

Uma sala verde

Imagine passar uma tarde com a família e os amigos em uma sala ao ar livre rodeada por plantas, ou quem sabe, até mesmo realizar uma reunião de trabalho ali. O ambiente conta com sofás, mesa de centro e puffs (em materiais próprios para exposição ao áreas externas). As espécies Filodendro Wilsonii (Thaumatophyllum undulatum) e Palmeira de Marcathur (Ptychosperma macarthurii) tornam o paisagismo mais belo.

“Neste projeto, a casa fica localizada exatamente no centro do terreno. O jardim está nas laterais. Esse layout contribuiu para que criássemos vários cantinhos verdes para os momentos de descanso e descontração da família. Mesmo com corredores estreitos, conseguimos transformá-los em canteiros de cultivo de diversas espécies, diz Gabriela Setta.

Bem-Vindos

Desde a calçada da residência, moradores e visitantes já são recebidos de forma encantadora, por meio de um belo portal (um jardim vertical feito a partir de uma tela que sustenta vasos de diversas espécies, criando assim um tipo de moldura da porta).

Logo ao adentrar, as pessoas também são surpreendidas por um corredor que levará até os fundos da propriedade. Esse espaço se transformou em um canteiro muito bem cuidado e a presença de várias plantas, com destaque para a Costus Lipstick (Costus woodsonii), também conhecida como bastão do imperador, uma herbácea popular por gerar flores vermelhas vibrantes, responsável por criar uma atmosfera tropical na casa, um dos desejos dos moradores.

Na primeira foto, o espaço onde fica a ducha que ganhou um pergolado e, logo acima, a espécie Sapatinho de Judia (Thunbergia mysorensis). Na segunda, a área da piscina com um jardim vertical

Piscina & Natureza

A área de lazer com piscina já existia no imóvel. Então, para um maior ganho de área verde, houve a criação de um jardim vertical e, para completar, o piso recebeu estilosos cachepots em alumínio com mais plantas. Entre as espécies cultivadas estão Costelas de Adão (Monstera deliciosa), Peperômias Filodendro Variegadas (Peperomia serpens ‘Variegata’), Aspargos Pendentes (Asparagus aethiopicus) e Orquídeas Chuva de Ouro (Gomesa flexuosa). O espaço também conta com poltronas, banco em madeira e puffs.