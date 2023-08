Reforma de apartamento promove acessibilidade para morador deficiente visual

Nos projetos arquitetônicos sempre existem desafios, seja nas mudanças estruturais do imóvel, na proposta decorativa ou na escolha do melhor mobiliário para os ambientes. Porém, neste apartamento de 130 m², da década de 70, a designer de interiores Giseli Koraicho, do Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, recebeu uma grande e intensa missão: cuidar da morada do palestrante Guilherme Bara, deficiente visual, e sua filha Clara, de 10 anos.

De acordo com a designer de interiores, um dos maiores desafios para criar espaços mais acessíveis é entender as necessidades específicas de cada pessoa que possui algum tipo de deficiência. No apartamento do Guilherme, por exemplo, a profissional aplicou a neuroarquitetura, que visa a maior compreensão dos impactos nos ambientes, no cérebro e nos comportamentos humanos, onde vários aspectos influenciam na percepção do meio por parte dos indivíduos.

“Aqui, em particular, estimulamos nosso cliente a interagir mais com seu espaço através da arquitetura sensorial, com revestimentos táteis de diferentes texturas”, explica a profissional. Soluções olfativas como aroma específico para o espaço do morador, linhas verticais e horizontais facilitando a locomoção com maior independência também foram adotados no projeto. Toda essa preocupação e cuidado é para impactar positivamente na qualidade de vida do cliente e de outros usuários.

Ainda segundo ela, a circunstância de uma planta com estrutura bastante antiga demandou um estudo aprofundado para promover o layout de um apartamento com uma circulação que permitisse a movimentação do morador pelos ambientes da casa para facilitar e eliminar qualquer risco de acidentes no seu dia a dia.

Ainda nesse contexto, o décor de interiores seguiu alinhado às resoluções, pois além de funcional, a expectativa era também de entregar um apto moderno e sofisticado. Para ajudar no cotidiano do Guilherme, não faltaram materiais com texturas e relevos que estimulam o toque, fazendo toda a diferença no seu bem-estar.

Living multifuncional

Espaço adaptado para Guilherme por meio da presença de revestimentos com texturas e a escolha de mobiliários sem quinas Foto: Dotta

Ao entrar no apartamento, já é possível ver as soluções que fazem a diferença na rotina do morador. Nesse contexto, a integração entre os ambientes sociais foi imprescindível, pois ele adora receber os amigos e familiares. Na sala de estar, as cores neutras são predominantes, entregando ares de sobriedade. Entretanto, na especificação dos materiais, Giseli teve o cuidado de selecionar materiais capazes de contribuir para a autonomia de Guilherme. É o caso do papel de parede com acabamento que evidencia texturas e relevos. “Essa atenção é muito valiosa, pois auxilia na parte tátil do deficiente visual, que por sua vez tem esse sentido ainda mais aguçado”, relata.

Foto: Dotta – Foto:

Conectada com o estar, a sala de jantar conta com uma mesa de jantar em laca preta com cadeiras e banco com assento estofado. “Evitamos quinas e apostamos em um mobiliário com curvas e formas orgânicas, que além de atemporais, cooperam para atender as especificidades da vida autônoma que o Guilherme pode levar”, comenta Giseli, que ainda enfatiza a praticidade desses espaços tanto no que diz respeito à montagem, limpeza, manutenção e claro, ergonomia e muito conforto.

Cozinha muito bem planejada

Marcenaria planejada com nichos e armários que ajudam a manter tudo sempre organizado. | Foto: Dotta – Foto:

Dando acesso a cozinha, a porta de correr tornou a circulação com a sala melhor, ao mesmo tempo que propicia privacidade entre os dois cômodos. Pensada para uma pessoa com deficiência visual, ela não contém trilho no piso, evitando o risco de tropeços e acidentes cotidianos. No interior do ambiente, não poderia faltar praticidade e funcionalidade evidentes por meio dos revestimentos práticos e fáceis de limpar. A mercenária bem pensada auxilia na organização e faz com que Guilherme saiba exatamente onde cada coisa está guardada.

“Nossa dedicação em dispor tudo no seu lugar certo era fundamental, já que ele precisa ter tudo de fácil acesso e próximo ao que ele precisa fazer, como os itens de cocção próximos ao cooktop”, detalha a profissional.

Lavabo bem aproveitado

O lavabo também recebeu uma mercenária planejada: ao transformar o antigo banheiro social, na posição do box; Giseli Koraicho inseriu um armário para guardar toalhas e outros itens | Foto: Dotta – Foto:

Último cômodo da área social, o lavabo é outro local que conta com marcenaria planejada, que não só ‘veste’ o ambiente com elegância, como faz as vezes de roupeiro para acomodar o enxoval de banho em seu interior.

Quarto infantil atemporal

O dormitório da filha do Guilherme também reúne praticidade e um décor despojado para a menina com seus 10 anos | Foto: Dotta – Foto:

O primeiro cômodo da ala íntima do apartamento é o quarto da Clara, filha de Guilherme. Neste ambiente, Giseli manteve a paleta de cores do apartamento, apenas personalizando alguns pontos com o objetivo de atender o jeitinho e os sonhos da menina. Com isso, ela criou uma bancada para estudos integrada com uma penteadeira com direito à iluminação frontal. “Também tivemos um certo cuidado com iluminação do quarto, que além de geral, recebeu um ponto indireto na cabeceira da cama”, explica.

“Assim como na sala de estar, o papel de parede revela a textura para facilitar a sensibilidade ao toque e, na estrutura, além da cama da Clara, ainda incluímos uma adicional para os dias que receber suas amiguinhas para dormir”, completa.

Banheiro da Clara

O banheiro da Clara apresenta a pintura da artista Erika Brasil, que rouba a cena do visual | Foto: Dotta – Foto:

Com a leveza dos tons claros adotados, em uma das paredes está a pintura realizada pela artista plástica Erika Brasil, que não só contribuiu para o bem-estar da pequena, como tornou-se uma solução criativa para ‘vestir’ o ambiente.

Quarto com revestimento que estimula o tato

No dormitório do Guilherme, a designer Giseli Koraicho empregou todos os recursos para proporcionar comodidade| Foto: Dotta – Foto:

O quarto do Guilherme foi executado com muitas texturas e relevos que estimulam o toque, permitindo uma experiência sensorial no seu ambiente de descanso. Na cabeceira, a profissional investiu na aplicação de couro sintético e, no painel da TV, o MDF cinza acompanha a proposta de tons neutros no ambiente. “Uma curiosidade do quarto é a mesinha do lado da cama. Além da função de apoiar objetos, ela também é uma adega. Assim, unimos o útil ao agradável”, confidencia Giseli.

Banheiro prático

O banheiro do Guilherme proporciona conforto e segurança. Assim como nos outros cômodos do apartamento, os revestimentos estimulam o tato, que guiam as atividades do morador. | Foto: Dotta – Foto:

Com circulação generosa, o banheiro do Guilherme é um espaço que não causa nenhum acidente e favorece o dono do apartamento para a realização de suas tarefas. “O estímulo ao toque, por meio de texturas e relevos, também se faz presente neste banheiro. Dentro do box, por exemplo, aplicamos um revestimento 3D, que é uma delícia passar a mão”, conta.

Home Office

No home office do apartamento foi criado um espaço funcional, pensado para facilitar a rotina de trabalho, onde o mobiliário atende às normas específicas | Foto: Dotta – Foto:

Ergonomia é a palavra que define o home office do Guilherme: No local de trabalho do morador, prateleiras, armários, cadeira e outros elementos foram trazidos para o maior conforto. “Todos os detalhes atendem as proporções exatas que definem um ambiente de trabalho funcional e confortável para ele”, conclui Giseli.

Fonte: Designer de interiores formada pela Panamericana de Arte e Design, Giseli Koraicho comanda a Infinity Spaces, que tem como principal meta transformar sonhos em realidade.