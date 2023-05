Quer mudar sem sair de casa?

Pintar as paredes de casa é uma maneira simples e eficiente de dar uma repaginada em diferentes ambientes. Além de decorar, a pintura pode despertar sensações relacionadas a dimensão do espaço, bem como influenciar no humor.

Por isso, antes de partir para a mudança, vale analisar a proposta de cada cômodo. Pensando nisso, o habitissimo, plataforma especializada em serviços de médias e grandes reformas, traz ideias e dicas de pinturas de parede, que podem auxiliar no processo de escolha.

Confira:

Ambientes pequenos

Para ambientes reduzidos é importante aplicar a pintura com cautela e somente um tom. É recomendada a utilização de cores claras e neutras, principalmente a cor branca, porque são capazes de aumentar a sensação de amplitude dos ambientes e, também, ajudam a difundir a luz, contribuindo para a iluminação do espaço.

Pintura decorativa

Alguns ambientes, apesar de contarem com móveis bonitos e estarem bem decorados, ainda passam a sensação de estar faltando algo. Neste caso, a pintura decorativa das paredes pode ajudar, já que é possível conseguir diferentes efeitos.

É recomendado que esse tipo de pintura seja feita por um profissional especializado. É possível criar diferentes contrastes, padrões e formas para destacar o ambiente, além de harmonizar com a decoração.

Sensação de aumento do pé direito

A pintura de parede pode ser utilizada para criar a sensação de que o teto é mais alto do que realmente é. O efeito pode ser alcançado aplicando uma cor em dois terços da parede, na parte baixa, e para a parte superior aplicar a mesma tinta do teto criando, assim, a sensação de que o teto é mais alto.

Pintura para pé direito alto

Assim como os tetos muito baixos, os tetos altos também podem gerar um certo desconforto se a decoração não for bem planejada. Com a pintura é possível criar a falsa sensação de que o teto é mais baixo e, para isso, é necessário aplicar uma tinta mais escura no teto e uma mais clara nas paredes. É importante verificar se as cores juntas criam uma harmonia entre as tonalidades e o piso.

Ambientes alongados

Ambientes muito alongados podem passar a sensação de túnel, o que pode ser desconfortável para algumas pessoas. Para diminuir essa impressão, é recomendado que a parede mais afastada seja pintada com uma cor mais escura e, as mais próximas, com cores mais claras, criando o efeito de que a parede mais escura está mais próxima.

Ambientes estreitos

Apenas com a pintura, também é possível criar a sensação de alongamento e amplitude em ambientes mais curtos e estreitos, como corredores. Para criar esse efeito, é recomendado criar listras horizontais em todo o comprimento da parede utilizando cores claras, que ajudam a iluminar o espaço.

Combinação de cores

A combinação de cores intensas e neutras pode mudar completamente um ambiente. Uma ideia é buscar o equilíbrio e usar uma cor com personalidade em uma parede e, nas demais, utilizar cores neutras. A cor neutra não é, necessariamente, o branco. Tons de cinza e beges podem criar um destaque interessante no ambiente.

Tinta fosca ou acetinada

Não é somente a cor que é importante, mas o acabamento da tinta e tipos de pintura são pontos a serem observados antes de iniciar uma mudança na casa. Tintas com acabamento fosco tendem a disfarçar imperfeições das paredes e podem deixar os ambientes mais aconchegantes, porque absorvem mais luz. Porém se o objetivo é refletir mais luz e ainda ter paredes resistentes e laváveis, então a recomendação é realizar a pintura com a tinta acetinada ou semibrilho. Para evitar dores de cabeça é aconselhável realizar um teste em uma área pequena da parede para ter certeza. Algumas lojas oferecem uma pequena porção de amostra grátis para teste, o que pode auxiliar a encontrar a cor ideal.

Fonte: Habitissimo, plataforma especializada em serviços de médias e grandes obras e reformas